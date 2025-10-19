Μελέτη για έργο στο Κάστρο Μεθώνης

Το τεύχος τεχνικών δεδομένων και την προεκτιμώμενη αμοιβή ποσού 37.200 ευρώ με ΦΠΑ, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης για την ύφαλη προστασία του δυτικού τείχους του Κάστρου Μεθώνης, ενέκρινε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Πολιτισμού, ελήφθησαν υπόψη η αρχιτεκτονική και στατική μελέτη αποκατάστασης της σωζόμενης του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του νότιου περιβόλου του Κάστρου Μεθώνης και η κατεπείγουσα ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας ανάθεσης της περιβαλλοντικής μελέτης, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ανάθεσης για την εκπόνηση της μελέτης για την ύφαλη προστασία.