Μελέτη για έργο στο Κάστρο Μεθώνης

Οπως αναφέρεται στην απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Πολιτισμού, ελήφθησαν υπόψη η αρχιτεκτονική και στατική μελέτη αποκατάστασης της σωζόμενης του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του νότιου περιβόλου του Κάστρου Μεθώνης και η κατεπείγουσα ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας ανάθεσης της περιβαλλοντικής μελέτης, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ανάθεσης για την εκπόνηση της μελέτης για την ύφαλη προστασία.
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025 13:15
Μελέτη για έργο στο Κάστρο ΜεθώνηςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Το τεύχος τεχνικών δεδομένων και την προεκτιμώμενη αμοιβή ποσού 37.200 ευρώ με ΦΠΑ, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης για την ύφαλη προστασία του δυτικού τείχους του Κάστρου Μεθώνης, ενέκρινε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.
Κατηγορία Πολιτισμός