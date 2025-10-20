Θεατρικό σχήμα «Συν Ενα – Μιχάλης Τούμπουρος»: Ξεκίνησαν οι πρόβες για το έργο «Τελετή»

Το θεατρικό σχήμα «Συν Ενα – Μιχάλης Τούμπουρος» ξεκίνησε τις πρόβες για τη φθινοπωρινή του παραγωγή, στο πλαίσιο αφιερώματος σε σύγχρονους Ελληνες συγγραφείς. Πρόκειται για το έργο «Τελετή» του Παύλου Μάτεσι, σε σκηνοθεσία Κώστα Κατσουλάκη, ο οποίος υπογράφει επίσης τα σκηνικά και τα κοστούμια, με τη βοήθεια της Ελένης Πετρουλέα ως βοηθού σκηνοθέτη.

Η «Τελετή» είναι το πρώτο θεατρικό έργο του Μάτεσι, μια μαύρη κωμωδία που πραγματεύεται τις κωμικοτραγικές καταστάσεις σε μία κηδεία. Εκεί, ο καθωσπρεπισμός, ο νεοπλουτισμός και η υποκρισία των συγγενών γίνονται η σκηνή δράσης για κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα. Οι χαρακτήρες, στην υπερβολή τους, πρόσωπα επιφανειακά και ρηχά ακολουθούν ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο καλής συμπεριφοράς, αυτό το οποίο στην ελληνική πραγματικότητα μέχρι και σήμερα κρύβει το ενδιαφέρον για το φαίνεσθαι. Πρόσωπα μικροαστών που ασφυκτιούν σε οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, η κηδεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αφορμή, ένα πρόσχημα για να επιδείξουν την όποια οικονομική τους θέση.

Ο Παύλος Μάτεσις διακωμωδεί με ευστροφία και ακρίβεια τις συμπεριφορές των νεόπλουτων, παρουσιάζοντάς τους σύμφωνους με το κυρίαρχο καθεστώς. Αυτό δίνει στο έργο του διαχρονικό χαρακτήρα, καθώς οι ταξικές διαφορές συνεχίζουν να ακολουθούν τους οικονομικά και κυβερνητικά ισχυρούς ακόμη και σήμερα. Το έργο θεωρείται μικρό αριστούργημα, κερδίζοντας το Κρατικό Βραβείο Θεάτρου το 1966, όπως αναγνώρισε η κριτική επιτροπή του κρατικού θεατρικού διαγωνισμού.

Το καστ περιλαμβάνει, με αλφαβητική σειρά: Δήμητρα Διακουμέα, Όλγα Θεοδώρου, Αρμάν Καραπετιάν, Μαρία Κρόμπα, Αλεξάνδρα Λυμπεροπούλου, Ελπίδα Μελιγαλιώτη, Γιώτα Μπούνα, Παχτίτης Λεωνίδας, Σταυρούλα Σκόκου και Γωγώ Χρανιώτη.

Η δραστηριότητα του σχήματος θα συνεχιστεί τον χειμώνα με τη δεύτερη παραγωγή, το έργο «Ο μύθος της κατσίκας» του Γιώργου Σκούρτη, σε σκηνοθεσία Πάνου Ηλιόπουλου, που θα παρουσιαστεί στη σκηνή της Φιλαρμονικής.