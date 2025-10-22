Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας: Συμμετοχή σε πρόγραμμα στο Μουσείο Μπενάκη

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος που διοργάνωσαν το μουσείο και οι εκδόσεις Παπαδόπουλος, με αφορμή το βιβλίο της Ελένης Γερουλάνου «Το Αλφαβητάρι του Μουσείου Μπενάκη».

Οι «Αλφαβητοδέτες» είναι μια σειρά πρωτότυπων βιωματικών εργαστηρίων κατασκευής χειροποίητων αλφαβηταρίων που έχει δημιουργήσει η Μάγδα Σουλιώτη, διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας. Μέσα από την κατασκευή βιβλίων που διπλώνονται, ξεδιπλώνονται και κρύβουν εκπλήξεις, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τις τέχνες που εμπλέκονται στη δημιουργία του βιβλίου -τυπογραφία, βιβλιοδεσία, εικονογράφηση- και το βιβλίο γίνεται αφορμή για παιχνίδι, πειραματισμό και δημιουργική σκέψη. Στο εργαστήρι συμμετείχαν 50 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αφού περιηγήθηκαν στα εκθέματα του μουσείου δημιούργησαν το δικό τους αλφαβητάρι. Όπως ανέφερε η Μάγδα Σουλιώτη: «Το βιβλίο δεν είναι μόνο φορέας λόγου, αλλά και αντικείμενο δημιουργίας, ένα πεδίο όπου η γλώσσα, η τέχνη και η φαντασία συναντιούνται».

Η συμμετοχή της βιβλιοθήκης στο πρόγραμμα του Μουσείου Μπενάκη ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας για την εκπαίδευση και τη δημιουργικότητα.