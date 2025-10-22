Ο Σύλλογος Λακώνων Μεσσηνίας «Ο Λεωνίδας» στην Κάτω Ιταλία

Ο Σύλλογος Λακώνων Μεσσηνίας «Ο Λεωνίδας», με επικεφαλής την πρόεδρο Θεοδώρα Φιλιποπούλου και τον γραμματέα Χρήστο Χιώτη, πραγματοποίησε ένα ξεχωριστό ταξίδι στην Κάτω Ιταλία, και συγκεκριμένα στην πόλη του Τάραντα — τη σπαρτιατική αποικία που ίδρυσαν οι απόγονοι των Λακεδαιμονίων πριν από 2.700 χρόνια.

Η αποστολή, αποτελούμενη από 40 μέλη του Συλλόγου, Λάκωνες και Μεσσήνιους, καθώς και Έλληνες της διασποράς από τη Φλόριντα και την Αυστραλία, μετέβη στην Ιταλία για να συμμετάσχει στις επίσημες εκδηλώσεις του Δήμου Τάραντα και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου MARTA, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την αδελφοποίηση των πόλεων Σπάρτης και Τάραντα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην ιστορική αίθουσα των Κατόπτρων του Δημαρχείου, με τη συμβολική ανταλλαγή δώρων και την ανάγνωση επιστολών των δημάρχων Σπάρτης και Καλαμάτας. Η εκδήλωση συνεχίστηκε στο Μουσείο, όπου φυτεύτηκε μια ελιά από τη Σπάρτη, δώρο του δημάρχου Σπάρτης Μιχαήλ Βακαλόπουλου, σύμβολο ειρήνης, μνήμης και αιώνιας αδελφοσύνης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Francesco Cozza (εκπροσωπώντας τον δήμαρχο Piero Bitteti), ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Angelo Turitto, ο εκπρόσωπος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου «Φίλων της Σπάρτης» KRATOS MASSAFRA και αθλητής Adriano Tegas, ο εκπρόσωπος των Neapolites Saverio de Florio, η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τάραντα Μαρία Κούτρα, καθώς και εκπρόσωποι πολιτιστικών και φιλελληνικών συλλόγων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρξε διαδικτυακή σύνδεση με τον αντιδήμαρχο Mattia Giorno. Κατά την τελετή αναγνώστηκαν επιστολές των δημάρχων Καλαμάτας και Σπάρτης, οι οποίοι απηύθυναν θερμό χαιρετισμό προς τη Δημοτική Αρχή του Τάραντα και συνεχάρησαν τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία του Συλλόγου «Λεωνίδας».

Τόνισαν τη δύναμη της πολιτιστικής διπλωματίας, τη συνεργασία για την τουριστική ανάπτυξη και τη σύγχρονη αδελφοποίηση των πόλεων που μοιράζονται κοινές ρίζες και αξίες, μέσα από κοινές πολιτιστικές, αθλητικές και οικονομικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η προσφορά του δημάρχου Καλαμάτας, Αθανασίου Βασιλόπουλου, ο οποίος απέστειλε ως δώρο εντυπωσιακή πλακέτα με σκαλισμένη ελιά — ιερό σύμβολο ειρήνης, σοφίας και αλληλεγγύης. Ο Σύλλογος «Λεωνίδας» προσέφερε στον Δήμο και στους πολίτες του Τάραντα ένα ξυλόγλυπτο δωρικό ναό, στο εσωτερικό του οποίου περικλείεται η περικεφαλαία του Λεωνίδα, ενώ επάνω αναγράφεται το ρητό: «Ὡς ἐκεῖνοι πορευθέντες ἐθεμελίωσαν πόλη, οὕτως ἡμεῖς ἐπανερχόμεθα φέροντες φιλίαν» — το δικό μας «όχι» στη λήθη. Από την πλευρά του, ο Δήμος Τάραντα προσέφερε στον Σύλλογο ένα αντίγραφο του αρχαίου νομίσματος της πόλης, με το δελφίνι και τον ήρωα Φάλανθο, σύμβολο της σπαρτιατικής καταγωγής των Ταραντίνων.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η παρουσία της Εύης Λαμπροπούλου, προέδρου της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, η οποία είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τη διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου MARTA και τον διευθυντή του Αρχαιολογικού Χώρου του Μεταποντίου σχετικά με πιθανές συνεργασίες και ανταλλαγές επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την έρευνα και τη σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ Μεσσηνίας, Λακωνίας και Μεγάλης Ελλάδας.