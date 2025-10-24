Χιλιάδες θεατές στο 9ο Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας - Η πόλη γέμισε κούκλες, μουσικές και φωνές απ’ όλο τον κόσμο

Εννιά ημέρες γιορτής με παραστάσεις εργαστήρια, δράσεις, δρώμενα σε 3 θεατρικές αίθουσες και σε υπαίθριους χώρους στην πόλη περιελάμβανε το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας, θαυμάζοντας το κοινό κάθε είδους κούκλες και κουκλοϊστορίες εμψυχωμένες από 16 ομάδες κουκλοθέατρου από Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Χιλή.

Οι 36 συνολικά κουκλοπαίκτες μοίρασαν χαμόγελα σε 2042 μαθητές, από 41 σχολεία της περιοχής, στην πρωινή εκπαιδευτική ζώνη και σε πάνω από 1500 θεατές για το κοινό, τα απογεύματα. Παράλληλα, τουλάχιστον 400 θεατές όλων των ηλικιών συμμετείχαν σε όλα τα δρώμενα.

Σημαντικό σημείο αναφοράς έπαιξε το βαγόνι που διατηρεί η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, καθώς το επισκέφθηκαν πάνω από 150 μαθητές, συμμετέχοντες κουκλοπαίκτες αλλά και οικογένειες που θαύμασαν τη συλλογή με της θεατρικές κούκλες στο «τρένο με τις κούκλες» του συλλόγου.

Εκτός από τις 28 παραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Καλαμάτα, έγιναν δωρεάν παραστάσεις και εργαστήρια σε 4 ειδικά σχολεία της πόλης και 6 παραστάσεις και εργαστήρια εκτός Καλαμάτας. Πάνω από 50 δημιουργικοί εθελοντές στήριξαν και βοήθησαν στη υλοποίηση του Φεστιβάλ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η άφιξη σπουδάστριας από το Όσλο που ήρθε να μελετήσει το Φεστιβάλ, κάνοντας έρευνα πάνω στη σχέση κουκλοπαίκτη και κούκλας, παρακολουθώντας παραστάσεις. Σημαντικές προσωπικότητες στο χώρο των Πολιτιστικών Φεστιβάλ παρακολούθησαν παραστάσεις και πήραν μέρος σε συζητήσεις με όλους τους καλλιτέχνες, ανταλλάσσοντας εμπειρίες, όπως η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Χορού Τζένη Αργυρίου και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίμας του Δήμου Κιλκίς, Χουάνχο Κορράλες.

«Αξιοσημείωτη ήταν η καθημερινή προσέλευση και διανυκτέρευση θεατών από όλες τις πόλεις της Μεσσηνίας, της Πελοποννήσου, της Αθήνας, της Ζακύνθου που μας τηλεφωνούσαν καθημερινά αγωνιώντας αν θα βρουν εισιτήρια για τις παραστάσεις, Ελλήνων και πολλών ξένων ενηλίκων. Πήραμε το μήνυμα ότι το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου κέρδισε χώρο στη συνείδηση και στην καρδιά θεατών μικρών και μεγάλων δίνοντας δύναμη στην Οργανωτική Επιτροπή ότι πρέπει να συνεχίσει να παλεύει, να εργάζεται και να διεκδικεί καλύτερες συνθήκες, καλύτερη χρηματοδότηση και καλύτερη στην οργάνωση, στον προγραμματισμό και στην παρουσίαση του Φεστιβάλ. Κάνοντας απολογισμό και αυτοκριτική, ψάχνουμε λάθη ή παραλείψεις, αναζητώντας καινούργιες λύσεις και βελτιώσεις όπου χρειάζεται. Παίρνοντας υπόψη ότι το Φεστιβάλ διοργανώνεται από δημιουργικούς εθελοντές, χωρίς επαγγελματική εμπειρία, καλλιτεχνικού φεστιβαλικού μάνατζερ, που εργάζονται χωρίς να αμείβονται με μοναδικά προσόντα την αγάπη για το πολιτισμό, τις τέχνες, την προσφορά και την πίστη για την αξία της τέχνης του Κουκλοθέατρου, προσφέροντας χιλιάδες εργατοώρες κατά τη διάρκεια πολλών μηνών καταλήγουμε με ικανοποίηση και γιατί όχι με υπερηφάνεια ότι είναι επίτευγμα η δημιουργία αυτού του Φεστιβάλ τα τελευταία 9 χρόνια» τονίζεται από τους διοργανωτές, σημειώνοντας πως την επόμενη χρονιά που θα πραγματοποιηθεί το επετειακό 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, θα προσφέρουν κάθε δυνατότητα για να μείνει αξέχαστο σε όλους.