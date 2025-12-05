Δ.Σ. «Φάρις»: Επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τα 40 χρόνια των σχολών - Προαναγγελία διευθυντή στην Κοινωφελή Επιχείρηση

Τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο που οργανώθηκε η εκδήλωση για τα 40 χρόνια λειτουργίας των καλλιτεχνικών σχολών του Δήμου Καλαμάτας εξέφρασαν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Φάρις», επισημαίνοντας την περιορισμένη υποστήριξη από τον Δήμο, την ελλιπή προσέλευση του κοινού και την έλλειψη πρωτοβουλιών για αντίστοιχες δράσεις.

Οι παρατηρήσεις επικεντρώθηκαν στην απουσία ουσιαστικής εμπλοκής της δημοτικής αρχής και της «Φάρις» στην επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς των σχολών στην πολιτιστική ζωή της πόλης που διοργάνωσε στις 15 Νοεμβρίου ο Σύλλογος «Τέρψις», αλλά και στην ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της «Φάρις» Σωτήρης Κριτσωτάκης προανήγγειλε την έλευση διευθυντή έως το τέλος του έτους, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες πρωτοβουλίες στήριξης των καλλιτεχνικών σχολών. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς στάθηκε στην διοργάνωση από τον Σύλλογο “Τέρψις” δίχως την ουσιαστική συνεισφορά και την έμπνευση της Φάρις και του Δήμου. Ο ίδιος εκτίμησε πως η εκδήλωση δεν ήταν αντάξια των 40 χρόνων, σχολιάζοντας επικριτικά τις πολλές και πληθωρικές ομιλίες δημάρχων σε μια εκδήλωση πολιτισμού. Παράλληλα στάθηκε στην μη ικανοποιητική προσέλευση του κόσμου αλλά και στην έλλειψη προσωπικού που χαρακτηρίζει την Κοινωφελή Επιχείρηση, εστιάζοντας σε πρόσθετες ενέργειες που έκανε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΩΚ Στάθης Γυφτάκης κατά τη διάρκεια της βραδιάς, εκτός των καθηκόντων του. Για την καλλιτεχνική δομή ευρύτερα της εκδήλωσης την χαρακτήρισε επιτυχημένη, μεταφέροντας την ικανοποίηση του κοινού ειδικά για τις παρουσιάσεις της Σχολής Χορού. Ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης ενημέρωσε πως η πρόταση από τον σύλλογο ήρθε πριν ένα χρόνο, παρέχοντας η Φάρις ότι ζητήθηκε για την συγκεκριμένη εκδήλωση.

Ο Τάσος Πολυχρονόπουλος, επίσης από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, υπογράμμισε σχετικά με την εκδήλωση πως ήταν κάτι “πολύ λιγότερο” από αυτό που άξιζε σε μια επιχείρηση που περιλαμβάνει πολλές δράσεις. Ο ίδιος στάθηκε στην απουσία πρωτοβουλιών του Δήμου ώστε να ενισχύσει το επετειακό έτος, ξεχωρίζοντας την απουσία της πλειοψηφίας του Δ.Σ. από την ημερίδα με θέμα «Μουσική εκπαίδευση: Παρελθόν, παρόν και μέλλον και ο ρόλος του Δ.Ω.Κ.» τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων, ώστε να προκύψει και μια συζήτηση για τη βελτίωση ζητημάτων της Φάρις. Παράλληλα, αναρωτήθηκε αν θα υπάρξουν και άλλες σχετικές δράσεις για τις σχολές, δεδομένου πως το επετειακό έτος ολοκληρώνεται.

Από την πλευρά του ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Ωδείου Στάθης Γυφτάκης ανέφερε πως δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μια εκδήλωση που να μπορέσει να αποτυπώσει τη δουλειά που έχει γίνει εδώ και 40 χρόνια. “Γι’ αυτό το λόγο έχουν αρχίσει επετειακές εκδηλώσεις από τις αρχές του 2025, ενώ θα συνεχιστούν κι άλλες το 2026” σημείωσε. Ακόμα, πρόσθεσε πως για να πραγματοποιηθεί μια πραγματικά αντάξια εκδήλωση για το μέγεθος του ΔΩΚ χρειάζεται και το ανάλογο κόστος, το οποίο δεν μπορεί να υποστηριχθεί στην παρούσα φάση, ενώ για την μετακίνηση των αναλογίων από τον ίδιο τόνισε πως δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, λόγω έλλειψης φροντιστή για το σκοπό αυτό.

Ο κ. Σωφρονάς παίρνοντας εκ νέου το λόγο επεσήμανε πως η Φάρις πρέπει να γίνει προτεραιότητα πολιτισμού στο Δήμο και να μην τρέχει για όλες τις δουλειές, επαναφέροντας για πολλοστή φορά την ανάγκη έλευσης διευθυντή στην Κοινωφελή Επιχείρηση. Σε εκείνο το σημείο ο Σωτήρης Κριτσωτάκης γνωστοποίησε πως η θέση θα έχει καλυφτεί έως το τέλος του έτους, προμηνύοντας νεότερα μέχρι το επόμενο Δ.Σ.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

Σε άλλο θέμα, με αφορμή την τροποποίηση της απόφασης του Δ.Σ για την έγκριση προϋπολογισμού εξόδων των θεατρικών παραγωγών για τη χειμερινή περίοδο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Φίλιππος Σοφιανός υπενθύμισε τη σημαντική παρουσία της ηλεκτρονικής προπώλησης στις παραγωγές που ανακοινώνονται, ενώ σχολίασε πως καλό θα ήταν τα εισιτήρια να έχουν αρίθμηση, για πρακτικούς λόγους. Από τον πρόεδρο της Φάρις υπενθυμίστηκε πως δεν υπάρχει άτομο που να ασχολείται με την ταξιθεσία στο Μέγαρο, προτείνοντας ο κ. Σοφιανός τη λύση των εθελοντών, ιδέα που δεν προκρίθηκε, παρότι κάτι τέτοιο ανακοινώθηκε για παραστάσεις του Ανοιχτού Θεάτρου. Ο Φίλιππος Σοφιανός πρότεινε ακόμα παράλληλες δράσεις για το επόμενο διάστημα, υπενθυμίζοντας την προοπτική συμπαραγωγής με το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών ώστε τα δύο θέατρα να ανεβάσουν το καλοκαίρι τις “Νεφέλες” του Αριστοφάνη.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε παραγωγές που θα μπορούσαν να έρθουν στην Καλαμάτα -με μεσάζοντα το ΔΗΠΕΘΕ- όπως η επιτυχημένη παράσταση “Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα”, σκοντάφτοντας το θέμα στην μη υποστήριξη από τη Φάρις για τη φιλοξενία των συντελεστών. Ο Σωτήρης Κριτσωτάκης πάντως δεν απέκλεισε κάποια πρόταση, ζητώντας ωστόσο τις ιδέες γραπτώς για να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό.