«Συν Ενα – Μιχάλης Τούμπουρος»: Πρεμιέρα της παράστασης “Η τελετή” στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

«Η τελετή», το πρώτο θεατρικό έργο του Παύλου Μάτεσι, σε σκηνοθεσία Κώστα Κατσουλάκη, κάνει πρεμιέρα αύριο Σάββατο στις 8 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, από το θεατρικό σχήμα «Συν Ενα – Μιχάλης Τούμπουρος».

Το σχήμα καλεί το κοινό να παρακολουθήσει και "να συμμετάσχει μέχρι δακρύων, στην τελετή, που θα λάβει χώρα με τη συμμετοχή συγγενών, φίλων και λοιπών. Χρήση μαντηλιών και χαρτομάντηλων, ενδείκνυται…". Πρόκειται για μια σπαρταριστή μαύρη κωμωδία που πραγματεύεται τις κωμικοτραγικές καταστάσεις που δημιουργούνται σε μία κηδεία, όπου ο καθωσπρεπισμός, ο νεοπλουτισμός, και η υποκρισία των συγγενών γίνεται η σκηνή δράσης για κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα. Οι χαρακτήρες στην υπερβολή τους, πρόσωπα επιφανειακά και ρηχά ακολουθούν ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο καλής συμπεριφοράς, αυτό το οποίο στην ελληνική πραγματικότητα μέχρι και σήμερα κρύβει το ενδιαφέρον για το φαίνεσθαι. Πρόσωπα μικροαστών που ασφυκτιούν σε οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, η κηδεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αφορμή, ένα πρόσχημα για να επιδείξουν την όποια οικονομική τους θέση. Ο Παύλος Μάτεσις με το έργο του διακωμωδεί με ευστροφία και ευστοχία και το δικό του μοναδικό ύφος, τις συμπεριφορές των νεόπλουτων, οι οποίοι παρουσιάζονται ως σύμφωνοι με το καθεστώς που κυριαρχεί, δίνοντας στο έργο του την πνοή εκείνη της διαχρονικότητας, καθώς ακόμα και στην εποχή μας, οι ταξικές διαφορές ακολουθούν τους οικονομικά και κυβερνητικά ισχυρούς.

"Η τελετή" είναι ένα μικρό αριστοτέχνημα που δίκαια το ξεχώρισε η κριτική επιτροπή του κρατικού θεατρικού διαγωνισμού και κέρδισε το Κρατικό Βραβείο Θεάτρου το 1966, όπου πρωτοπαρουσιάστηκε.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Κώστας Κατσουλάκης, Σκηνικά-Κοστούμια-Φωτισμοί: Κώστας Κατσουλάκης, Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Πετρουλέα, Δημιουργία αφίσας: Ματίλντα Τούμπουρου, Μακιγιάζ: Βαλίνα Τσιχριτζή (Valina Make Up Artist), Χειρισμός ήχου: Παναγιώτης Μελιγαλιώτης, Ηχητικές εγκαταστάσεις: Χρήστος Κουτσαϊμάνης, Φωτιστικές εγκαταστάσεις: Γιώργος Λαπέας, Κατασκευή σκηνικών: Γιώργος Αγγελόπουλος, Κώστας Αγγελόπουλος, Ομάδα υποστήριξης κατασκευής σκηνικών: Μιμίκα Τάσση, Νίκος Κυριακουλάκος, Μαρία Κρόμπα, Αρμάν Καραπετιάν, Ελένη Πετρουλέα, Έφη Μπετιχαβά, Γιώτα Μπούνα, Λευτέρης Καρμοίρης, Παναγιώτης Μελιγαλιώτης, Ελπίδα Μελιγαλιώτη, Γωγώ Χρανιώτη, Επιμέλεια & Παραγωγή Βίντεο Υλικού Παράστασης: Λεωνίδας Παχτίτης, Εικονοληψία παράστασης-μοντάζ: Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Επιμέλεια κειμένων προγράμματος: Ελένη Πετρουλέα, Νίκος Κυριακουλάκος, Επιμέλεια έντυπου υλικού/σελιδοποίηση/ηλεκτρονική επεξεργασία Προγράμματος: GRAIN marketing - Νίκος Κυριακουλάκος, Εκτυπώσεις: Τυπογραφείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Ο.Ε., Συμμετέχουν (αλφαβητικά): Δήμητρα Διακουμέα, Όλγα Θεοδώρου, Αρμάν Καραπετιάν, Μαρία Κρόμπα, Αλεξάνδρα Λυμπεροπούλου, Ελπίδα Μελιγαλιώτη, Γιώτα Μπούνα, Λεωνίδας Παχτίτης, Σταυρούλα Σκόκου, Γωγώ Χρανιώτη.

Οι πρώτες παραστάσεις θα δοθούν το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και θα συνεχιστούν έως 30 Νοεμβρίου κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Η έναρξη θα γίνεται, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 9.15 μ.μ., ενώ κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 μ.μ. Κρατήσεις θέσεων θα γίνονται στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας κάθε εβδομάδα, από Τετάρτη έως Κυριακή 6 μ.μ.-9 μ.μ., και στα τηλέφωνα 6907079991 και 6934009269.