«Χορωδιακό gala» διοργανώνει ο «Ορφέας»

Σε αυτό θα συμμετάσχουν η Παιδική-Νεανική Χορωδία “Rosarte” Αθηνών, η Χορωδία «Καλλιστώ» του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας και το «Μελίφωνο» - Φωνητικό Σύνολο Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας. Η εκδήλωση θα γίνει υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, με χορηγία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και την υποστήριξη του Ιατρικού, Οδοντιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας. Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν στην Ογκολογική Μονάδα του Γ. Ν. Καλαμάτας και στα Κέντρα Στήριξης Καλαμάτας Παιδικών Χωριών SOS. Εισιτήρια προπωλούνται στο βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις». “Καλούμε όλους τους πολίτες της Μεσσηνίας να στηρίξουν με την παρουσία τους αυτή τη σημαντική προσπάθεια. Κάθε συμμετοχή αποτελεί πράξη αγάπης και προσφοράς προς τα παιδιά και τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη” τονίζεται από τους διοργανωτές.