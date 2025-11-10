Συνεχίζεται η έκθεση «Black & White» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Συνεχίζεται μέχρι τις 17 Νοεμβρίου η έκθεση εικαστικών «Black & White» από τον Εικαστικό Τομέα της K.E. Φάρις, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Black Box).

Παράλληλα με τους επισκέπτες, πολλά σχολεία πραγματοποιούν επισκέψεις, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους γύρω από το γνωστικό αντικείμενο των εκθεμάτων.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες (αλφαβητικά) είναι οι εξής: Νίκος Αλεξίου, Άγγελος Αντωνόπουλος, Terry Atkinson, Guerrilla Girls, Γιώργος Γυπαράκης, Βαγγέλης Δημητρέας, Bella Easton, Νίκος Εγγονόπουλος, Νίκος Έξαρχος, Γιώργος Λαζόγας, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, Γιάννης Λασηθιωτάκης, Boris Lafargue, Μαριάνο και Ντένις Καπουράνη, Βάσω Κατράκη, Νίκος Κεσσανλής, Ειρήνη Μπεχλιτζανάκη, Takashi Murakami, Mj Tom of LosOtros, Δημήτρης Μυτάς, Yoko Ono, Νίκος Παπαδόπουλος, Άρτεμις Ποταμιάνου, Γιώργος Σικελιώτης, Τάκης, Α. Τάσσος (Αναστάσιος Αλεβίζος), Mark Titchner, Τάσσος Τριανταφύλλου, Γιάννης Τσαρούχης, Κώστας Τσόκλης, Γιώργος Χαρβαλιάς, Βαγγέλης Χατζής, Διονύσης Χριστοφιλογιάννης. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό καθημερινά από τις 10 π.μ.-2 μ.μ. και από τις 6 μ.μ.-9 μ.μ..