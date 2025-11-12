Αρχαία Μεσσήνη: Ο Τάκης Χρυσικάκος ζωντανεύει τον συγκλονιστικό μονόλογο του Νίκου Καζαντζάκη «Αναφορά στον Γκρέκο»

Η παράσταση παίζεται για πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία, ταξιδεύοντας σε Ελλάδα και εξωτερικό — ένας ύμνος στη ζωή, στη δημιουργία, και στην αέναη αναζήτηση του Ανθρώπου. Ο Τάκης Χρυσικάκος για την ερμηνεία του στην εξαίρετη αυτή παράσταση βραβεύτηκε στα 7α Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης 2017 με το Α΄ Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας της Χρονιάς.

Η «Αναφορά στον Γκρέκο», είναι το τελευταίο έργο τού μεγάλου Ελληνα συγγραφέα. Ένα είδος πνευματικής αυτοβιογραφίας ή, όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Καζαντζάκης, μια «αναφορά» με τη στρατιωτική έννοια του όρου, σχετικά με τους στόχους του και τις προσπάθειές του. Ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια και σταματά στην ημέρα της «κρητικής ματιάς» και στη σύλληψη της Οδύσσειας. Δεν αφηγείται το σύνολο της ζωής του, αλλά παρουσιάζει τους σταθμούς της πνευματικής του πορείας, χωρίς να ακολουθεί την αυστηρή χρονολογική σειρά της πραγματικής του βιογραφίας.

Στην παράσταση πρωταγωνιστεί ο Τάκης Χρυσικάκος, που ερμηνεύει τον Νίκο Καζαντζάκη και πρόσωπα του έργου του και συνομιλεί με τους πρωταγωνιστές του, τον Καπετάν Μιχάλη, τον Αλέξη Ζορμπά, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και την ωραία Ελένη του Ομήρου! Μια παράσταση, που μέσα από τους ήρωες των έργων του Νίκου Καζαντζάκη και τις εξομολογήσεις του (στον παππού του, όπως αποκαλεί τον Ελ Γκρέκο) συναντάμε το μεγαλείο της Ελλάδας και το ανυπόταχτο πνεύμα του ίδιου του συγγραφέα.

Η ώρα προσέλευσης έχει οριστεί στις 8 μ.μ. Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στο κατάστημα «Στο κύμα», επί της οδού Ναυαρίνου 167, στην Καλαμάτα (8 π.μ. 5 μ.μ.). Σημειώνεται ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων, γι’ αυτό συνιστάται η έγκαιρη προμήθεια εισιτηρίων. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 6974184883.