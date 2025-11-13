Η σιωπή των θεσμών για τη χαμένη δωρεά βιβλιοθήκης στο χωριό Σελλά Τριφυλίας

Παραμένει άλυτη επί δύο χρόνια η υπόθεση της δωρεάς πολιτιστικού υλικού, με πλήρη αδιαφορία Δήμου, και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις προς κάθε αρμόδιο φορέα —τον Δήμο Τριφυλίας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Πελοποννήσου και τον Συνήγορο του Πολίτη— η υπόθεση της δωρεάς βιβλιοθήκης στο χωριό Σελλά Τριφυλίας παραμένει χωρίς καμία ουσιαστική απάντηση και χωρίς ίχνος διοικητικής ή ηθικής ευθύνης.

Η υπόθεση αφορά την προσφορά μιας βιβλιοθήκης με σειράς αξιόλογων βιβλίων στη μνήμη αειμνήστων κατοίκων της κοινότητας, με σκοπό τη δημιουργία μικρής δανειστικής βιβλιοθήκης και την ενίσχυση του πολιτιστικού αποθέματος του χωριού. Παρά την αποδοχή της δωρεάς από την τότε πρόεδρο της κοινότητας, μετά από έναν και πλέον χρόνο, το υλικό εξαφανίστηκε χωρίς καμία καταγραφή, παραλαβή ή φύλαξη εκ μέρους του Δήμου. Όλοι γνώριζαν για την δωρεά στο Δημοτικό αναψυκτήριο, μα δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την εξαφάνιση της, μετά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης του κτηρίου και την παραλαβή του από τον Δήμο Τριφυλίας.

Ακολούθησαν πολλαπλές επιστολές και αναφορές χωρίς να υπάρξει απάντηση ή ενέργεια.

Η μόνη αντίδραση ήταν η προσβλητική και αόριστη απάντηση του Δήμου Τριφυλίας ότι “δεν συντρέχει περίπτωση για περαιτέρω ενέργειες”, καθώς και η αδιανόητη στάση υπαλλήλου που αρνήθηκε να πρωτοκολλήσει την αρχική μου επιστολή, ή να ενημερώσει αρμοδίως. Ακόμη πιο απογοητευτική υπήρξε η αντίδραση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος σε τηλεφωνική επικοινωνία περιορίστηκε να απαντήσει «τι θέλεις να σου κάνω;», δείχνοντας απόλυτη αδιαφορία για την ουσία μιας πολιτιστικής υπόθεσης που αφορά τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και τον σεβασμό των δωρεών.

Η στάση αυτή εκθέτει όχι μόνο τον Δήμο Τριφυλίας, αλλά και το σύνολο των εποπτικών αρχών, που οφείλουν να διασφαλίζουν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημοτικών αγαθών. Η ηθική ικανοποίηση προήλθε μόνο από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης στον Τύπο, με σημαντική απήχηση και θετικά σχόλια πολιτών.

Ωστόσο, η ουσία παραμένει: κανείς δεν έχει αναζητήσει πού κατέληξαν τα βιβλία, και η βιβλιοθήκη, ούτε έχει αποκατασταθεί η προσβολή της δωρεάς.

Ζητούμε:

1. Να δοθεί άμεσα εντολή για διοικητικό έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου.

2. Να επανεξεταστεί η στάση του Δήμου Τριφυλίας και να δημοσιοποιηθεί πλήρης αναφορά για τη διαχείριση των κοινοτικών περιουσιακών στοιχείων.

3. Να υπάρξει δημόσια συγγνώμη και αποκατάσταση του ηθικού περιεχομένου της δωρεάς.