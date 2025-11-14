Επετειακές εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια των καλλιτεχνικών σχολών του Δήμου Καλαμάτας (βίντεο)

Στις τρεις σχολές (Δημοτικό Ωδείο, Δημοτική Σχολή Χορού και Δημοτικό Εικαστικό Εργαστήρι) φοίτησαν χιλιάδες παιδιά, πολλά από τα οποία ακολούθησαν στη συνέχεια επαγγελματική καλλιτεχνική πορεία με σημαντική παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Με αφορμή την επέτειο, ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Μαθητών των Σχολών της Φάρις «Τέρψις», διοργανώνει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική δράση: την κυκλοφορία ενός δίσκου με έργα των καλλιτεχνικών διευθυντών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, με τη συμμετοχή καθηγητών, αποφοίτων και συνεργατών του Ωδείου. Η παρουσίαση του δίσκου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας επετειακής συναυλίας αύριο Σάββατο στις 8.30 μ.μ., στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο των εορτασμών των 40 χρόνων, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας διοργανώνει επίσης ημερίδα με θέμα: «Μουσική εκπαίδευση: Παρελθόν, παρόν και μέλλον και ο ρόλος του Δ.Ω.Κ.», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 11 το πρωί, στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας. Στην ημερίδα θα συμμετέχουν όλοι οι διατελέσαντες διευθυντές του Δ.Ω.Κ., Γιώργος Κουρουπός, Μηνάς Αλεξιάδης, Νίκος Ξανθούλης, Διονύσης Μαλλούχος και Στάθης Γυφτάκης, καθώς και οι καθηγητές μουσικολογίας Ιωάννης Σαμπροβαλάκης και Λορέντα Ράμου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ο Σωτήρης Κριτσωτάκης, πρόεδρος της «Φάρις», κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο να παρακολουθήσει το μεγάλο επετειακό γεγονός. Η Ιωάννα Κορμπή, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων "ΤΕΡΨΙΣ", ανέφερε πως ο Σύλλογος είχε την πρωτοβουλία να προτείνει στους διευθυντές των τριών σχολών την πραγματοποίηση της επετειακής εκδήλωσης. Ως μέρος του εορτασμού, υλοποιήθηκε η δημιουργία ενός CD με έργα συνθετών που είχαν διατελέσει διευθυντές στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας. Στην εκδήλωση, θα παρουσιαστεί ένα μέρος του CD με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως καθηγητές, μαθητές και απόφοιτοι του Ωδείου, καθώς και σολίστ από την Αθήνα. Ευχήθηκε οι σχολές να συνεχίσουν για πολλά χρόνια, παραμένοντας χώρος έμπνευσης και δημιουργίας για τα παιδιά και την πόλη.

Η Θώμη Σταμούλη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια της Δημοτικής Σχολής Χορού, εξέφρασε την τύχη και την ευγνωμοσύνη της για τη 25ετή της πορεία δίπλα σε ανθρώπους με πάθος. Τόνισε τη χαρά της για την ευκαιρία του Σαββάτου να συναντήσει παλιούς διευθυντές και ανακοίνωσε τη συμμετοχή της σχολής με δύο χορευτικά από τα μεγάλα παιδιά. Επίσης, απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο να γιορτάσει μαζί τους τη σημαντική αυτή επέτειο.

Ο Στάθης Γυφτάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, τόνισε τη σπουδαιότητα της εκδήλωσης, καθώς θα βρεθούν όλοι οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των 40 χρόνων στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας έργα τους. Μελετώντας το ιστορικό των σχολών, χαρακτήρισε το έργο στην Καλαμάτα ως «πολιτιστικό θαύμα» μοναδικό στην Ελλάδα και ευχήθηκε να συνεχιστεί η υψηλή και ποιοτική εκπαίδευση στις τέχνες για πολλά χρόνια ακόμη. Ανακοίνωσε επιπλέον την διοργάνωση ημερίδας την Κυριακή στις 11 π.μ. στο Ωδείο, με θέμα τη μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα και τον ρόλο του Ωδείου και ενημέρωσε για την ξενάγηση του κ. Λαμπρινίδη, καλλιτεχνικού διευθυντή του Εικαστικού Εργαστηρίου, στην έκθεση "Black and White" στο Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, που θα προηγηθεί της εκδήλωσης, στις 8 μ.μ. Τέλος, περιέγραψε το πρόγραμμα της εκδήλωσης: Θα προβληθεί βίντεο με τις δράσεις των σχολών τα 40 χρόνια.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τις δύο χορογραφίες της Σχολής Χορού, έργα από το ηχογραφημένο CD, που είναι διαθέσιμο προς πώληση, και θα καταλήξει σε ένα μουσικό, γιορτινό φινάλε με τη χορωδία και την παιδική/νεανική ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας. «Σας περιμένουμε», κατέληξε. Η τιμή του εισιτηρίου στην είσοδο είναι 12 ευρώ, ενώ στην προπώληση κοστίζει 10 ευρώ. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια από το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, από τις 11 π.μ. έως τις 1 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., καθώς και το Σάββατο από τις 11 π.μ. έως τις 1 μ.μ.. Επίσης, εισιτήρια διατίθενται και από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας κατά τις ώρες λειτουργίας του.