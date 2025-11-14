Καλαμάτα: Η Εθνική Λυρική Σκηνή φέρνει δύο σημαντικά σεμινάρια στο Μέγαρο Χορού

H πραγματοποίηση δύο σημαντικών εκπαιδευτικών δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στον Δήμο Καλαμάτας, την ΕΛΣ και την Φάρις εγκρίθηκε ομόφωνα χθες, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό, και στοχεύουν στην προώθηση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας στην τέχνη.

Συγκεκριμένα, στις 21 και 22 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί διήμερο βιωματικό σεμινάριο επιμόρφωσης σε ζητήματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ατόμων με ή χωρίς αναπηρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση των Βαλάντη Φράγκου και Δάφνης Τσιούνη, ενώ στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2025 θα ακολουθήσει διήμερο σεμινάριο με θέμα την καλλιτεχνική εκπαίδευση ατόμων ηλικίας 65+, με υπεύθυνους τους Κατερίνα Νταμάνη και Αντώνη Πριμηκύρη.

Στην πρώτη περίπτωση, τα σεμινάρια εστιάζουν στην επιμόρφωση πάνω σε θέματα καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού, διαχείρισης και εμψύχωσης εργαστηρίων που απευθύνονται σε μικτές ομάδες ατόμων με ή χωρίς αναπηρία. Κεντρικός στόχος τους είναι η εκμάθηση της πρακτικής εφαρμογής εργαλείων του θεάτρου και της μουσικής στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται τόσο σε ομάδες ΑμεΑ όσο και σε μικτές ομάδες.

Στη δεύτερη, με «όχημα» την τέχνη του μουσικού θεάτρου, τη μουσική, το θέατρο και την κίνηση, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και διάχυση της απαραίτητης τεχνογνωσίας για ένα περισσότερο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο τρόπο στον σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται σε ενήλικες 65+, με μακροπρόθεσμο στόχο την ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν στις κοινότητες και τη δημιουργία συνθηκών ευημερίας, ένταξης και αποδοχής.

Τα προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται από έμπειρους καλλιτεχνικούς εκπαιδευτές και εντάσσονται στις Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, οι οποίες πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα με στόχο την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής όλων στα πολιτιστικά δρώμενα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Τάσος Πολυχρονόπουλος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, σημείωσε πως με το άνοιγμα των συνεργασιών, εξασφαλίζονται σημαντικές δράσεις χωρίς κόστος. Ο ίδιος, τις χαρακτήρισε στοχευμένες, εκτιμώντας πως θα επιφέρουν σημαντικά οφέλη στην πόλη.

Η υλοποίηση των δράσεων χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του έργου «Προσέλκυση ατόμων 65+ και ατόμων με αναπηρία σε δράσεις της ΕΛΣ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Υποβολή συμμετοχής για τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα γίνονται μέσω e-mail στο education@nationalopera.gr ή τηλεφωνικά στο 2130885752/3. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.