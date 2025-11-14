Ανοιχτά μαθήματα από τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας με άρωμα... Χριστουγέννων

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, δίνοντας την ευκαιρία σε γονείς και παιδιά να απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία χορού σε εορταστική ατμόσφαιρα. Τα ανοιχτά μαθήματα έχουν ως στόχο την παρουσίαση της προόδου των μαθητών της σχολής στον τομέα του χορού, χωρίς τη διαδικασία του ανταγωνιστικού στοιχείου που συνήθως συνδέεται με τις παραστάσεις. Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συμμετοχή των παιδιών τους, να εκτιμήσουν την πρόοδό τους και να ενισχύσουν τη σχέση τους με την τέχνη του χορού.

Παράλληλα, τα παιδιά θα αποκτήσουν επιπλέον αυτοπεποίθηση και άνεση, καθώς θα χορεύουν σε ένα φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, χωρίς το άγχος της επίσημης παράστασης. Τα μαθήματα θα συνοδεύονται από Χριστουγεννιάτικες μουσικές και νότες από αγαπημένους πιανίστες, προσφέροντας μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα στους συμμετέχοντες. Με αφορμή τις γιορτές μάλιστα, στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού θα διατεθεί ένα μικρό κέρασμα για γονείς και παιδιά.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική εκπαιδευτική δράση, καθώς ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και της σχολής, ενώ παράλληλα προάγει την τέχνη του χορού στην τοπική κοινωνία.