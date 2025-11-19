Σειρά δράσεων από την Ομάδα Γυναικών Τριφυλίας

Η Ομάδα Γυναικών Τριφυλίας ετοιμάζει σειρά εκδηλώσεων που προάγουν τη φιλαναγνωσία και ευαισθητοποιούν το κοινό σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά ο 1ος Μαραθώνιος Παιδικού Βιβλίου και διοργανώνεται πολυήμερη έκθεση βιβλίου στη Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων.

Ο 1ος Μαραθώνιος Παιδικού Βιβλίου, με τίτλο «Βιβλιοφάγοι», αρχίζει τη Δευτέρα 24/11 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο. Στον Μαραθώνιο καλούνται να συμμετάσχουν μαθητές των τάξεων Δ’, Ε’ και ΣΤ’, με στόχο την ανάγνωση δέκα βιβλίων. Παρούσα θα είναι η συγγραφέας Εύη Κοντόρα, η οποία θα δώσει το έναυσμα για το «τρέξιμο φιλαναγνωσίας». Η τελετή λήξης και η βράβευση του νικητή έχουν προγραμματιστεί για τις 24 Ιανουαρίου 2026, με την υπόσχεση ευχάριστων εκπλήξεων.

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η συγγραφέας Εύη Κοντόρα θα παρουσιάσει το παιδικό της βιβλίο «Λόγια της τάξης» εκδόσεις "Σύγχρονη εποχή". Την επόμενη μέρα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, θα γίνει η παρουσίαση του Δελτίου της ΟΓΕ και η πρόεδρος της Ομάδας, Κατερίνα Τσίγκανου, θα μιλήσει για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα προβληθούν επίσης ταινίες κοινωνικού περιεχομένου: «Χθες, Σήμερα, Αύριο – Το μέρος για τη ζωή της Αντελίνας» (25/11, 4 μ.μ.). «Vera Drake (Το μυστικό της Ντόρας Ντρέικ)» (26/11, 4 μ.μ.). «Dirty pretty things» (26/11, 6 μ.μ.).