«Συν Ενα – Μιχάλης Τούμπουρος»: Τελευταίες παραστάσεις για την “Τελετή”

Ολοκληρώνονται αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας οι παραστάσεις της «Τελετής», του πρώτου θεατρικού έργου του Παύλου Μάτεσι, σε σκηνοθεσία Κώστα Κατσουλάκη.

Το έργο παρουσιάζεται από το θεατρικό σχήμα «Συν Ενα – Μιχάλης Τούμπουρος» και αξίζει να το παρακολουθήσουν όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμα.

Πρόκειται για μια σπαρταριστή μαύρη κωμωδία που φωτίζει με οξυδέρκεια τις κωμικοτραγικές καταστάσεις μιας κηδείας, όπου ο καθωσπρεπισμός, ο νεοπλουτισμός και η υποκρισία των συγγενών αποκαλύπτουν βαθύτερα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.

Με χαρακτήρες υπερβολικούς, αλλά αναγνωρίσιμους, ο Παύλος Μάτεσις σχολιάζει με χιούμορ και διαχρονική ματιά τη νοοτροπία του φαίνεσθαι και τις ταξικές αντιθέσεις. «Η Τελετή», ένα έργο που τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Θεάτρου το 1966, παραμένει επίκαιρο και απολαυστικό, προσφέροντας μια αιχμηρή αλλά και διασκεδαστική θεατρική εμπειρία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Κώστας Κατσουλάκης, Σκηνικά-Κοστούμια-Φωτισμοί: Κώστας Κατσουλάκης, Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Πετρουλέα, Δημιουργία αφίσας: Ματίλντα Τούμπουρου, Μακιγιάζ: Βαλίνα Τσιχριτζή (Valina Make Up Artist), Χειρισμός ήχου: Παναγιώτης Μελιγαλιώτης, Ηχητικές εγκαταστάσεις: Χρήστος Κουτσαϊμάνης, Φωτιστικές εγκαταστάσεις: Γιώργος Λαπέας, Κατασκευή σκηνικών: Γιώργος Αγγελόπουλος, Κώστας Αγγελόπουλος, Ομάδα υποστήριξης κατασκευής σκηνικών: Μιμίκα Τάσση, Νίκος Κυριακουλάκος, Μαρία Κρόμπα, Αρμάν Καραπετιάν, Ελένη Πετρουλέα, Έφη Μπετιχαβά, Γιώτα Μπούνα, Λευτέρης Καρμοίρης, Παναγιώτης Μελιγαλιώτης, Ελπίδα Μελιγαλιώτη, Γωγώ Χρανιώτη, Επιμέλεια & Παραγωγή Βίντεο Υλικού Παράστασης: Λεωνίδας Παχτίτης, Εικονοληψία παράστασης-μοντάζ: Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Επιμέλεια κειμένων προγράμματος: Ελένη Πετρουλέα, Νίκος Κυριακουλάκος, Επιμέλεια έντυπου υλικού/σελιδοποίηση/ηλεκτρονική επεξεργασία Προγράμματος: GRAIN marketing - Νίκος Κυριακουλάκος, Εκτυπώσεις: Τυπογραφείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Ο.Ε., Συμμετέχουν (αλφαβητικά): Δήμητρα Διακουμέα, Όλγα Θεοδώρου, Αρμάν Καραπετιάν, Μαρία Κρόμπα, Αλεξάνδρα Λυμπεροπούλου, Ελπίδα Μελιγαλιώτη, Γιώτα Μπούνα, Λεωνίδας Παχτίτης, Σταυρούλα Σκόκου, Γωγώ Χρανιώτη. Πέμπτη και Παρασκευή στις 9.15 μ.μ., Σάββατο και Κυριακή στις 8 μ.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6907079991 και 6934009269.