«Χορωδιακό gala» απόψε στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Ο Μουσικός Ομιλος Καλαμάτας «Ορφεύς», σε συνεργασία με τον Ιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό Σύλλογο Μεσσηνίας, διοργανώνει «Χορωδιακό gala», μια εκδήλωση αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και τον πολιτισμό. Στη σκηνή θα εμφανιστούν η Παιδική-Νεανική Χορωδία "Rosarte" Αθηνών, η «Καλλιστώ» Χορωδία Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας, και το «Μελίφωνο» Φωνητικό Σύνολο του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα που υπόσχεται να μαγέψει το κοινό. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη χορηγία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Το gala υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, με ένα πρόγραμμα που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια όπως το «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου» και το «Μικραίνει το φεγγάρι», αλλά και εντυπωσιακές διεθνείς επιτυχίες όπως το «A million dreams» και το «Never enough» από το The Greatest Showman, καθώς και το αγαπημένο «Let it go» από το Frozen. Οι πόρτες του Μεγάρου Χορού θα ανοίξουν στις 7.30 μ.μ. Προπώληση εισιτηρίων γίνεται στο βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις».