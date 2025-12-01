Καλαμάτα: Σειρά εκδηλώσεων για τη Μαρία Κάλλας

Σειρά εκδηλώσεων θα πραγματοποιήσει από σήμερα ο Σύλλογος Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου “Μαρία Κάλλας”, με αφορμή τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της έκθεσης στο Πνευματικό Κέντρο.

Συγκεκριμένα, στο φουαγιέ του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» θα στηθεί σήμερα και αύριο έκθεση με φωτογραφίες από τη μεγάλη δωρεά του Δημήτρη Πυρομάλλη, ένα εκτενές χρονολόγιο της ζωής της Μαρίας Κάλλας, έγγραφα που αναδεικνύουν την καταγωγή της σοπράνο από τη Μεσσηνία (από το αρχείο του ερευνητή Γιώργου Παυλάκη), καθώς και νέα αποκτήματα της συνεχώς αυξανόμενης συλλογής του Συλλόγου, η οποία πλέον ξεπερνά τα 1.500.000 τεκμήρια. Παράλληλα, σήμερα στις 6 μ.μ. στο Αναγνωστήριο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί προβολή της ταινίας του Μπάμπη Τσόκα «Η δική μας Μαρία Κάλλας». Η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη στα τηλέφωνα: 2721022607 - 6955933407.

Αύριο από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί προβολή του εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ του 2013 «Η δική μας Κάλλας». Το θέμα του μικρού εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ (διάρκειας 30’) είναι οι «στάσεις» της Μαρίας Κάλλας στην Ελλάδα — από το Νεοχώρι Ιθώμης του Δήμου Οιχαλίας, έως το Ηρώδειο και την Επίδαυρο. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τα σχολεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, με σειρά προτεραιότητας, στο τηλ.: 6955933407. Τέλος, το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, στις 8 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν τα πρώτα «γενέθλια» της έκθεσης με ένα Petite soirée de l’opéra, με τους: Μαριέττα Σαρρή – σοπράνο, Δημοσθένη Βλάχο – τενόρο, Μιχάλη Αγγελάκη – πιάνο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και το μικρό αυτό οπερατικό σουαρέ θα πραγματοποιηθεί στο συντριβάνι του Πνευματικού Κέντρου της πόλης. Οι δράσεις τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας. Η υλοποίησή τους πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή», της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, του Διαγνωστικού Κέντρου Affidea – City Med, της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και της Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας / Filmhouse.

102 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΑΣ

Στις 2 Δεκεμβρίου 1923 γεννήθηκε η Μαρία Κάλλας, η κορυφαία υψίφωνος του 20ού αιώνα. Εκατόν ένα έτη μετά, στις 2 Δεκεμβρίου 2024, ο Σύλλογος Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας” εγκαινίασε με τη συνεχή υποστήριξη Ιδρυμάτων και φορέων, έναν μόνιμο εκθεσιακό χώρο αφιερωμένο στη La Divina. Μέχρι σήμερα, τον έχουν επισκεφθεί πάνω από 4.200 άτομα, αποτελώντας έναν χώρο-στολίδι για το κέντρο της πόλης.