Επετειακές εκδηλώσεις για τα 102 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας

Εκατόν ένα χρόνια μετά (2024), ο Σύλλογος Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας” του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας εγκαινίασε, με τη συνεχή υποστήριξη Ιδρυμάτων και φορέων, έναν μόνιμο εκθεσιακό χώρο αφιερωμένο στη La Divina, τον οποίο έχουν επισκεφθεί έως τώρα πάνω από 4.200 άτομα. Με αφορμή τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της έκθεσης, φέτος διοργανώνεται σειρά εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα, στο φουαγιέ του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή», έχει στηθεί έκθεση με φωτογραφίες από τη μεγάλη δωρεά του Δημήτρη Πυρομάλλη, ένα εκτενές χρονολόγιο της ζωής της Μαρίας Κάλλας, έγγραφα που αναδεικνύουν την καταγωγή της σοπράνο από τη Μεσσηνία (από το αρχείο του ερευνητή Γιώργου Παυλάκη), καθώς και νέα αποκτήματα της συνεχώς αυξανόμενης συλλογής του Συλλόγου, η οποία πλέον ξεπερνά τα 1.500.000 τεκμήρια. Χθες, Δευτέρα, στο Αναγνωστήριο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας προβλήθηκε η ταινία του Μπάμπη Τσόκα «Η δική μας Μαρία Κάλλας». Σήμερα, Τρίτη, από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί προβολή του εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ του 2013 «Η δική μας Κάλλας». Το μικρό εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ (διάρκειας 30’) αναφέρεται στις «στάσεις» της Μαρίας Κάλλας στην Ελλάδα — από το Νεοχώρι Ιθώμης του Δήμου Οιχαλίας έως το Ηρώδειο και την Επίδαυρο.

Στις 8 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τα πρώτα «γενέθλια» της έκθεσης με ένα Petite soirée de l’opéra, με τους: Μαριέττα Σαρρή – σοπράνο, Δημοσθένη Βλάχο – τενόρο και Μιχάλη Αγγελάκη – πιάνο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και το μικρό αυτό οπερατικό σουαρέ θα πραγματοποιηθεί στο συντριβάνι του Πνευματικού Κέντρου της πόλης.

Οι δράσεις τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας. Η υλοποίησή τους πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή», της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, του Διαγνωστικού Κέντρου Affidea – City Med, της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και της Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας / Filmhouse.