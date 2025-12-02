Διεθνείς διακρίσεις και νέες πρεμιέρες για τον Καλαματιανό σκηνοθέτη Στάθη Γιαννακόπουλο

Με συνεχείς διεθνείς διακρίσεις και νέες κινηματογραφικές παραγωγές, ο Καλαματιανός σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής και ανεξάρτητος παραγωγός Στάθης Γιαννακόπουλος επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ανοδική του πορεία στον σύγχρονο ανεξάρτητο κινηματογράφο.

Από προβολές σε φεστιβάλ της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Αμερικής έως νέες πρεμιέρες και cine-art συνεργασίες, ο ταλαντούχος δημιουργός συστήνει στο κοινό ένα πολυσχιδές έργο που συνδυάζει τεχνολογία, τέχνη και ανθρώπινες ιστορίες.

«Ancient Contact» – Στην Art Basel Miami Beach και σε διεθνή φεστιβάλ

Το μουσικό βίντεο «Ancient Contact» του Στάθη Γιαννακόπουλου παρουσιάζει μια παράλληλη Γη όπου άνθρωποι και εξωγήινοι συνυπάρχουν αρμονικά. Με εικόνες και πλάνα δημιουργημένα ή επεξεργασμένα με τεχνητή νοημοσύνη, το έργο εξερευνά το μυστήριο, το ανθρώπινο στοιχείο, το μεταφυσικό και τη σχέση ανάμεσα στο παρελθόν και τις νέες τεχνολογίες. Τη μουσική παραγωγή υπογράφει ο Καλαματιανός DJ και παραγωγός της εγχώριας techno σκηνής Αντώνης Περιβολάρης (ZAG). Το βίντεο έχει ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα των φεστιβάλ Larissa Alumina και GOA Film Festival στην Ινδία. Παράλληλα, ολοκληρώνει τον κύκλο των προβολών του με δύο σημαντικές στάσεις: στις 4 Δεκεμβρίου στο Art Basel Miami Beach, τη μεγαλύτερη έκθεση σύγχρονης τέχνης στις ΗΠΑ και στις 6 Δεκεμβρίου στο Φεστιβάλ Ναυπλίου «Γέφυρες». Η διαδικτυακή του κυκλοφορία αναμένεται στις αρχές του 2026.

«Η Σκιά της Αρκούδας – A Carpathian Quest» – Πρεμιέρα στη Ρουμανία

Το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Η Σκιά της Αρκούδας – A Carpathian Quest» ξεκινά το ταξίδι του στα φεστιβάλ όλου του κόσμου, με πρώτη πρεμιέρα στη Ρουμανία, τη χώρα όπου δημιουργήθηκε. Στα βάθη των Καρπαθίων, ένας κινηματογραφιστής από την Καλαμάτα ακολουθεί τα ίχνη της καφέ αρκούδας μέσα από τα δάση, την εκκωφαντική σιωπή του βουνού και τις ιστορίες των ανθρώπων που ζουν δίπλα της. Με τη συνοδεία ενός δασοφύλακα και ενός κυνηγού, ο δημιουργός αναζητά τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον φόβο και τον σεβασμό, την επιβίωση και τη συνύπαρξη. Την αφήγηση έχει αναλάβει ο Καλαματιανός εκπαιδευτικός και ηθοποιός Γιώργος Καπελούζος, ενώ τη μουσική παραγωγή υπογράφει ο Αντώνης Περιβολάρης (ZAG). Line Producer είναι η Florina Grozescu. Το ντοκιμαντέρ βρίσκεται ήδη στη φάση της διεθνούς διανομής.

«Vidi Serpentem» – Πρεμιέρα το 2026

Σε τελική φάση επεξεργασίας βρίσκεται το πειραματικό φιλμ «Vidi Serpentem», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα και θα ξεκινήσει το φεστιβαλικό του ταξίδι το 2026. Το έργο εστιάζει στη σύγκρουση της επιθυμίας με τον φόβο, μεταμορφώνοντας τους εφιάλτες σε στιγμές απόλαυσης. Το διαθέσιμο teaser προσφέρει μια πρώτη ματιά στον σκοτεινό και συμβολικό κόσμο του φιλμ, που συνεχίζει τη σειρά έργων του σκηνοθέτη γύρω από τη συνείδηση, τις εσωτερικές συγκρούσεις και τον μεταφυσικό συμβολισμό, μετά το πολυβραβευμένο «The Silent Synthetic Symphony». Πρωταγωνιστεί η Καλαματιανή Μάιρα Ζέρβα. Την πρωτότυπη μουσική και τον ηχητικό σχεδιασμό υπογράφει ο Nix Kumaneko. Τη διεύθυνση ερμηνείας έχει ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Γιώργος Καπελούζος, τον σχεδιασμό φωτισμών υπογράφει ο Σπύρος Αγγελόπουλος, το μακιγιάζ η Ηλέκτρα Χριστοπούλου και τις κομμώσεις η Σταυρούλα Σιώρα και το Barber Shop Vlassis. Line Producer είναι η Florina Grozescu και assistant editor ο Βασίλειος Γιαννακόπουλος.

«Breathing Wall» – Η τέχνη ως δημόσιο κάλεσμα για το περιβάλλον

Το ντοκιμαντέρ «Breathing Wall», που θα κυκλοφορήσει το 2026, καταγράφει πώς ένας τοίχος στη Δημοτική Αγορά Καλαμάτας μετατράπηκε σε οπτικό μήνυμα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο street artist Skitsofrenis συνεργάζεται με τον Λιβανέζο καλλιτέχνη Kabrit, ο οποίος ταξίδεψε από τη Γαλλία ειδικά για το project. Το φιλμ παρακολουθεί όλη τη δημιουργική διαδικασία: από τα πρώτα σκίτσα στους «Δρόμους της Ελιάς» και την αλληλεπίδραση με Ευρωπαίους φοιτητές, μέχρι την τελική μεταμόρφωση του τοίχου, τις αντιδράσεις του κοινού και τη ζωντανή παρουσίαση του έργου. Το project πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Δρόμους της Ελιάς, τον Δήμο Καλαμάτας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την OTR art και πλήθος ευρωπαϊκών φορέων. Τη μουσική παραγωγή έχει αναλάβει ο Αντώνης Περιβολάρης (ZAG). Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα σε εκδηλώσεις, πολιτιστικούς χώρους και φεστιβάλ μικρού μήκους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.