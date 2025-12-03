Μαρία Κάλλας: Ο Σύλλογος Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου τίμησε τη La Divina με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά

Μια ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής και μουσικής συγκίνησης χάρισε ο Σύλλογος Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου «Μαρία Κάλλας» το βράδυ της Τρίτης στο συντριβάνι του Πνευματικού Κέντρου, όπου πραγματοποιήθηκε το εορταστικό Petite soirée de l’opéra.

Η εκδήλωση σηματοδότησε τα πρώτα «γενέθλια» της μόνιμης έκθεσης αρχειακού υλικού για την ντίβα της όπερας, έναν χρόνο μετά τα εγκαίνιά της.

Μέσα σε μια ατμόσφαιρα τελετουργικής γαλήνης, οι Μαριέττα Σαρρή (σοπράνο), Δημοσθένης Βλάχος (τενόρος) και Μιχάλης Αγγελάκης (πιάνο) ταξίδεψαν το κοινό στον κόσμο της λυρικής τέχνης.

Με επιλεγμένα έργα που ανέδειξαν το εύρος και τη δύναμη του ρεπερτορίου της όπερας, οι καλλιτέχνες απέτισαν έναν ευγενή φόρο τιμής στη μνήμη της Μαρίας Κάλλας, συγκινώντας τους παρευρισκόμενους.

Η βραδιά δεν είχε απλώς επετειακό χαρακτήρα, αποτέλεσε μια ζωντανή υπενθύμιση της διαχρονικής ακτινοβολίας της La Divina.

Από τις 2 Δεκεμβρίου 2024, ο Σύλλογος Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας», με τη στήριξη ιδρυμάτων και φορέων, δημιούργησε έναν μόνιμο εκθεσιακό χώρο αφιερωμένο στη θρυλική υψίφωνο. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, περισσότεροι από 4.200 επισκέπτες έχουν περάσει τις πόρτες της έκθεσης, αποδεικνύοντας πως η παρουσία και η κληρονομιά της Κάλλας συνεχίζουν να συγκινούν και να εμπνέουν.

Το κοινό από την πλευρά του έκανε λόγο για έναν ποιητικό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ενώ ο Σύλλογος Αποφοίτων απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η πολιτιστική ζωή μπορεί να ανθεί όταν υπάρχει όραμα, προσήλωση και αγάπη για την τέχνη.