11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: Με απονομή βραβείων έπεσε η αυλαία

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος», με τη συμμετοχή της Καλαμάτας και 15 ακόμα πόλεων της Πελοποννήσου.

Το φεστιβάλ φιλοξένησε 77 ελληνικά και διεθνή ντοκιμαντέρ, εκ των οποίων 44 ήταν ελληνικές πρεμιέρες, και 32 ταινίες μικρού μήκους, προσελκύοντας πλήθος θεατών και συμμετεχόντων.

Την έναρξη των βραβεύσεων προηγήθηκε η ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ «Daniel» του Παύλου Βησσαρίου, συνοδευόμενη από ζωντανή μουσική μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Βραβείο Ισότητας

• Χαμένη Εποχή (The Lost Season) – Mehdi Ghanavati • Εύφημες μνείες: Πορεία στο Σκοτάδι – Kinshuk Surjan, Η Ημέρα που η Ισλανδία Παρέλυσε – Pamela Hogan

Βραβείο Ελληνικού Ντοκιμαντέρ– Μεγάλου Μήκους

• ’48 Αντίσταση στον Μεγάλο Εποικισμό ('48 | Resisting The Big Settlement) – Ομάδα 218 • Εύφημη μνεία: Δέλτα (Delta) – Βίβιαν Παπαγεωργίου

Βραβείο Ελληνικού Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

• Οι Επικηρυγμένοι (The Outlaws) – Ίωνας Ευθυμίου • Εύφημες μνείες: Ανάμεσα σε Σφύρα και Άκμονα (Between a Rock And a Hard Place) – Θάνος Λυμπερόπουλος, Ανάκλισις (Anaklisis) – Γιάννης Πόθος

Βραβείο Αφιερώματος «Αλληλεγγύη»

• Ελευθερώστε τον Leonard Peltier (Free Leonard Peltier) – Jesse Short Bull & David France • Εύφημες μνείες: Η Ημέρα που η Ισλανδία Παρέλυσε – Pamela Hogan, Θέλησις (Thelisis) – Πέτρος Σοφικίτης & Θανάσης Σπυρόπουλος

Βραβείο Κοινωνικής Ευαισθησίας

• Αθωότητα (Innocence) – Guy Davidi

Βραβείο Περιβάλλοντος

• Πρόβατα (Sheep) – Ruud De Keyser • Εύφημη μνεία: Εκτός Στόχου (Off The Mark) – Wera Uschakowa

Βραβείο Διεθνούς Ντοκιμαντέρ– Μικρού Μήκους

• Ένας Ποιητής από τη Γάζα (Free Words: A Poet From Gaza) – Abdullah Harun İlhan

Βραβεία Κοινού

• Ελληνικό Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους: Εδώ Μιλάνε για Λατρεία – Βύρωνας Κριτζάς • Διεθνές Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους: Ελευθερώστε τον Leonard Peltier – Jesse Short Bull & David France • Ελληνικό Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους: Να Φοβάσαι τ’ Άστρα (Beware Of The Southern Stars) – Χρήστος Καρτέρης • Διεθνές Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους: Ένας Ποιητής από τη Γάζα – Abdullah Harun İlhan.

Το φεστιβάλ περιλάμβανε επίσης masterclasses, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις και ειδικές δράσεις για μαθητές και ΑμεΑ, ενώ η συνεργασία με το Nordic/Docs Festival ενίσχυσε τη διεθνή διαπολιτισμική ανταλλαγή.

Το ΔΦΝΠ διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, με τη συνδρομή του ΕΚΚΟΜΕΔ και σε συνδιοργάνωση με Δήμους και πολιτιστικούς φορείς της Πελοποννήσου.