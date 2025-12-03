Σειρά εκδηλώσεων από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων λίγο πριν την εκπνοή του 2025. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 8 μ.μ., στην αίθουσα συναυλιών του Δ.Ω.Κ. θα πραγματοποιηθεί "Διάλεξη - συναυλία για την εξέλιξη των στυλ της Jazz.

Στη διάλεξη, ο Σύλβιος Σύρρος θα εξηγήσει με μουσικούς αλλά και αισθητικούς όρους τους ρυθμικούς και μελωδικοαρμονικούς παράγοντες που καθόρισαν τις αλλαγές στα ρεύματα της τζαζ.

Η διάλεξη απευθύνεται σε μουσικούς αλλά και σε ακροατές που θέλουν να εμβαθύνουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ρεύματος αυτής της μουσικής που αναπτύχθηκε ταχύτατα τον 20ο αιώνα. Ταυτόχρονα με την θεωρητική προσέγγιση θα ερμηνεύεται ένα κομμάτι από την κάθε περίοδο από ένα κουιντέτο που αποτελείται από τελειόφοιτους σπουδαστές αλλά και καθηγητές της σχολής Jazzart. Παίζουν οι: Τραγούδι: Σοφία Μπράιλα, Σαξόφωνο: Gabrielle Milozzi, Κιθάρα:Σωτήρης Χούτος, Μπάσο: Αρίωνας Γυφτάκης, Τύμπανα: Νίκος Καραπαπάς, Δημήτρης Ζερβός, Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σύλβιος Σύρρος.

Ακολούθως, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, 8 μ.μ., στην αίθουσα συναυλιών του Δ.Ω.Κ. θα παρουσιαστεί η "Μουσική Ποιητική". Μια διαδραστική διάλεξη με τον Στάθη Γυφτάκη για την ιστορία, την εξέλιξη, την μορφολογία και την "ανατομία" της λόγιας μουσικής από τους Αρχαίους χρόνους έως και σήμερα με απλά λόγια και αρκετή δόση χιούμορ. Η διάλεξη αυτή απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν λεπτομέρειες, μυστικά, συνταγές αλλά και .... κουτσομπολιά για την μουσική και τους μουσικούς! Το Σάββατο 20 & την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, θα συναντηθούμε στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας! Οι "Μουσικοί περίπατοι στο Μέγαρο’’, δεκάδες σπουδαστές του Δ.Ω.Κ. θα γεμίσουν μουσική το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας παρουσιάζοντας έργα του κλασικού ρεπερτορίου αλλά και Χριστουγεννιάτικες μελωδίες Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στο Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας θα παρουσιαστούν δύο ταινίες βωβού κινηματογράφου για όλη την οικογένεια συνοδεία ζωντανής μουσικής. Δύο ταινίες βωβού κινηματογράφου συνοδεία ζωντανής μουσικής από το σύνολο "Moving Band" του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας σε συνεργασία με την Filmhouse - Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας. θα μπορέσουν οι Σταν Λώρελ (Χοντρός) και Όλιβερ Χάρντι (Λιγνός) να πουλήσουν τα Χριστουγεννιάτικά τους δέντρα; Ο κύριος Μπάστερ Κήτον που μόλις παντρεύτηκε θα καταφέρει να χτίσει το σπιτικό του;

Δύο ταινίες με πολύ χιούμορ, απρόοπτα και .... μεγάλες καταστροφές! Συμμετέχουν οι: Γιώργος Παυλάκος - φλάουτα με ράμφος, εβραϊκή άρπα, Σταύρος Τσότρας - φαγκότο και καραμούζα, Υπαπαντή Αλεξανδροπούλου - ένα βουνό από κρουστά, σφυρίχτρες και κατσαρόλες, Κατερίνα Μηλιαρέση - άλλο ένα βουνό από κρουστά, σφυρίχτρες και κατσαρόλες, Στάθης Γυφτάκης - πιάνο Αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά θα σας υποδεχτούμε την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, πάλι στο Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας με την παράσταση "From Broadway to the West End - Αφιέρωμα στην μαγεία των μιούζικαλ".

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας με το 19ο Μουσικό Φρεστιβάλ Αίγινας και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Μια ομάδα νέων παιδιών έως 20 ετών, όλοι απόφοιτοι της Σχολής Μωραΐτη έχουν για πολλά χρόνια εκπαιδευτεί στο δύσκολο αυτό είδος τραγουδιού από την καθηγήτριά τους Έλενα Χούντα, η οποία θα τους συνοδεύσει στο πιάνο. Η συγκεκριμένη συναυλία παρουσιάστηκε στις 18 Αυγούστου 2025 στο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας και σημείωσε τεράστια επιτυχία.