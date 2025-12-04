Καλαμάτα: O «Τρομάρας» του Γιώργου Βιζυηνού από την Παιδική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ

Γραμμένο το 1884, το έργο θεωρείται από τους ειδικούς ως το πρώτο διήγημα για παιδιά στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 5 μ.μ., στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Η νέα θεατρική παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας ζωντανεύει στην σκηνή το διαχρονικό αριστούργημα του Βιζυηνού με ευαισθησία, χιούμορ και βαθιά ανθρωπιά. Η παράσταση αφηγείται την ιστορία του μικρού Θανάση, που μέσα από τυχαία γεγονότα και παρεξηγήσεις ξεπερνά τις φοβίες του και μαθαίνει τι σημαίνει αληθινό θάρρος.

Σκιαγραφεί με μαεστρία την ψυχή, τα όνειρα, τις φοβίες αλλά και την δύναμη που κρύβει η αδυναμία του ήρωα. Η σκηνοθετική προσέγγιση αναδεικνύει τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας συνδυάζοντας στοιχεία αφήγησης, θεάτρου και μουσικής. Μέσα από μια λιτή αλλά δυναμική αισθητική, η παράσταση προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι γέλιου, συγκίνησης και στοχασμού. Ο ήρωας μας, είναι ένα παιδί που γίνεται συχνά αντικείμενο χλευασμού από τους άλλους, επειδή φοβάται εύκολα και δείχνει αδύναμος. Όλοι τον πειράζουν, τον κοροϊδεύουν και τον απορρίπτουν, χωρίς να προσπαθούν να κατανοήσουν τα συναισθήματα του. Αυτο το στοιχείο του έργου, θυμίζει έντονα το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, παρότι το έργο γράφτηκε τον 19ο αιώνα, όπου κάποιοι, κοροϊδεύουν ή πληγώνουν άλλους ανθρώπους επειδή είναι διαφορετικοί η πιο ευαίσθητοι.

Ο Βιζυηνός με τρυφερότητα και σοφία, μας δείχνει πως ο φόβος δεν είναι αδυναμία αλλά μέρος της ανθρώπινης φύσης και πως η κατανόηση και η αποδοχή είναι κάτι που πρέπει να καλλιεργούμε. Ετσι το έργο μετατρέπεται σε μάθημα ενσυναίσθησης και σεβασμού, ενάντια σε κάθε μορφή κοροϊδίας η αποκλεισμού. Ενα έργο για παιδιά και νέους … όλων των ηλικιών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή, σκηνοθεσία, φωτισμοί: Θωμάς Γκαγκάς. Σκηνικά – Κοστούμια: Τότα Πρίτσα. Μουσική σύνθεση: Φίλιππος Σαραντόπουλος. Κίνηση – χορογραφία: Βάσια Αναγνωστοπούλου. Ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, Γιάννης Κοτσαρίνης, Γιώτα Μηλίτση, Αρης Τσαμπαλίκας. Οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, πρωί (έως τέλος Μαρτίου). Η τιμή του εισιτηρίου είναι 6€. Για πληροφορίες σχετικά με τις παραστάσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ολυμπία Δημητρέα στο 2721082616, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ. - 2 μ.μ.