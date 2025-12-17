Ο Χρ. Θεριανός στην “Ε” για το γκαλά της Παρασκευής: “Ξεχωριστή στιγμή η εμφάνισή μου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών"

Η Ορχήστρα, υπό τη μουσική διεύθυνση του καταξιωμένου μαέστρου Νίκου Χαλιάσα, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει διαχρονικά αριστουργήματα του κλασικού ρεπερτορίου με αγαπημένες μελωδίες των Χριστουγέννων.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται ο νεαρός πιανίστας Χρύσανθος Θεριανός, ένας από τους πλέον υποσχόμενους σολίστ της νέας γενιάς, ο οποίος θα ερμηνεύσει το Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 24, KV 491, του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ο ίδιος δηλώνει στην «Ε» ότι η εμφάνισή του στην Καλαμάτα αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για εκείνον: «Αρχικά, νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή που έχω την ευκαιρία να εμφανιστώ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, προσκεκλημένος του Συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας”. Το να συμμετέχω ως σολίστ σε μια τέτοια συναυλία αποτελεί για μένα ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου: να συμπράξω με ορχήστρα και να μοιραστώ τη μουσική σε αυτό το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο. Το Χριστουγεννιάτικο γκαλά “Ο Μότσαρτ και η Μαγεία των Χριστουγέννων” των Φίλων της Μουσικής Καλαμάτας είναι ακριβώς μια τέτοια στιγμή», σημειώνει.

Ο Χρύσανθος Θεριανός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2008. Ξεκίνησε πιάνο σε ηλικία 9 ετών στο Πυθαγόρειο Ωδείο Θεσσαλονίκης με δασκάλα τη Φύλλη Δεμερτζή. Σήμερα είναι μαθητής του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, όπου εισήχθη πρώτος με 100% επιτυχία, και φοιτά στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Βαρβαρέσου. Εχει λάβει πολλές διακρίσεις, έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους, όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με διακεκριμένους δασκάλους, όπως οι Μαρτίνος Τιρίμος, Δόμνα Ευνουχίδου και Δημήτρης Τουφεξής. Η πορεία του χαρακτηρίζεται από αφοσίωση, τεχνική αρτιότητα και έντονη μουσική ευαισθησία, στοιχεία που τον καθιστούν ένα από τα πιο υποσχόμενα νέα ταλέντα στον χώρο της κλασικής μουσικής στην Ελλάδα.

Παρά τις πολυάριθμες διακρίσεις του σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, ο Χρύσανθος Θεριανός εξηγεί ότι η αναγνώριση σε τόσο νεαρή ηλικία δεν παίζει καθοριστικό ρόλο για εκείνον: «Δεν είναι κάτι που με απασχολεί ή με επηρεάζει ιδιαίτερα. Σημασία έχει η σχέση μου με τη μουσική και η προσπάθεια να την υπηρετώ με συνέπεια και αφοσίωση, κάνοντας κάθε φορά το καλύτερο που μπορώ». Οταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι που έχει μελετήσει μέχρι τώρα και τι του δίδαξε, ξεχώρισε τη «Dante Sonata» του Franz Liszt, την οποία παρουσίασε πρόσφατα σε συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται, όπως εξηγεί, για «ένα έργο μεγάλης διάρκειας και έντονης τεχνικής δυσκολίας, ένα πραγματικό κομμάτι αντοχής, που απαιτεί όχι μόνο δεξιοτεχνία αλλά και συγκέντρωση, καθώς και σωματική και πνευματική ανθεκτικότητα μέχρι το τέλος». Ιδιαίτερη θέση στη συναυλία κατέχει το Κοντσέρτο KV 491 του Μότσαρτ, ένα από τα πιο δραματικά και σκοτεινά έργα του συνθέτη. «Το Κοντσέρτο KV 491 είναι γραμμένο σε ελάσσονα κλίμακα — κάτι πολύ σπάνιο, αφού αποτελεί ένα από τα δύο μόλις κοντσέρτα του σε ελάσσονα. Γράφτηκε τον χειμώνα του 1785–86, κατά την τέταρτη σεζόν του στη Βιέννη, ως το τρίτο από μια σειρά τριών κοντσέρτων που συνέθεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα, μαζί με τα Νο. 22 σε μι♭ μείζονα και Νο. 23 σε λα μείζονα. Την ίδια περίοδο ετοίμαζε την κωμική όπερα “Ο Γάμος του Φίγκαρο”, σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μείζονες τόνους. Η αντίθεση ανάμεσα στην εύθυμη όπερα και στο σκοτεινό δραματικό κοντσέρτο δείχνει μια πιο προσωπική -και ίσως πιο σκοτεινή- πλευρά της δημιουργικότητάς του εκείνη την περίοδο. Η παρτιτούρα του πιάνου σε πολλά σημεία είναι ανολοκλήρωτη και δεν αναγράφεται τέμπο σε κανένα από τα τρία μέρη, γεγονός που μαρτυρά τον αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα του έργου. Αυτό μου δίνει πολλές ελευθερίες στην ερμηνεία. Μπορώ να εκφράσω τη ζωντάνια και τη μουσική προσωπικότητα του έργου, τονίζοντας τις αντιθέσεις και τα δραματικά στοιχεία». Από τα εορταστικά κομμάτια, το αγαπημένο του είναι το «Sleigh Ride» του Leroy Anderson, γιατί του φέρνει στο μυαλό τη ζεστή ατμόσφαιρα των χριστουγεννιάτικων οικογενειακών στιγμών. Σχετικά με την ανταπόκριση του κοινού, δηλώνει: «Πιστεύω ότι το κοινό της Καλαμάτας θα ανταποκριθεί πολύ ζεστά. Ο Μότσαρτ και η κλασική μουσική γενικότερα έχουν τη μοναδική ικανότητα να αγγίζουν τον κόσμο άμεσα».

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από ένα πρόγραμμα που ενώνει την κλασική μουσική με τη χριστουγεννιάτικη παράδοση: από το μελωδικό «Ave Maria» του Franz Schubert έως το παραδοσιακό «Greensleeves», το πασίγνωστο «O Come, All Ye Faithful» και δύο από τα πιο χαρούμενα και εορταστικά έργα του Leroy Anderson.

Κ.Δρ.