Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις από τον «Πυρσό» στα Φιλιατρά

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θα πραγματοποιήσει ο Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών «Ο Πυρσός» τις ημέρες των γιορτών στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε τρεις ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις, με στόχο τη συνάντηση, την ανταλλαγή ευχών, τη διασκέδαση και τη χαρά της δημιουργίας. Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε όλους τους φίλους του πολιτισμού, της μουσικής και του θεάτρου.

Η πρώτη εκδήλωση την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα αφορά σεμινάριο φωνητικής με εισηγήτρια την performer Μυρσίνη Δόξα, vocal coach συμμετεχόντων στο μουσικό talent show “Voice of Greece”, καθώς και επαγγελματιών ηθοποιών θεάτρου και τραγουδιστών. Είσοδος ελεύθερη.

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 8:30 μ.μ. θα γίνει χριστουγεννιάτικο gala, τζαζ, musical, swing, live performance. Μια λαμπερή χριστουγεννιάτικη μουσική βραδιά με live performances από τους performers Μυρσίνη Δόξα και Πασχάλη Μιλιορέλλη. Θα συμμετάσχουν τα παιδιά των χορευτικών τμημάτων του Αντώνη Λιβερόπουλου. Είσοδος ελεύθερη για τα παιδιά. Τιμή εισόδου για ενήλικες 10 ευρώ.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 9 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η τρίτη εκδήλωση με τίτλο «Ελπίζω να τη βολέψω». Performance - work in progress του Μαρτσέλο Ντ’ Ορτα. Performers: Ελένη Δρακουλάκου, Αντώνης Λιβερόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια - κινησιολογία Αντώνης Λιβερόπουλος. Τιμή εισόδου 10 ευρώ.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με συνδιοργάνωση και επιχορήγηση του Δήμου Τριφυλίας.

