eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025 19:48

«Ο Καραγκιόζης ψάλτης» στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής

Γράφτηκε από την

«Ο Καραγκιόζης ψάλτης» στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Μεσσηνίας «Ξένος ο Κορωνης» και το Κέντρο Πληροφόρησης Βυζαντινής Μουσικής «Ψηφίδες Ψαλτικής Τέχνης» παρουσιάζουν την πρωτότυπη μουσική παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης ψάλτης» αύριο στις 8 μ.μ., στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής Καλαμάτας.

Η παράσταση, την οποία συνοδεύει ο Ψαλτικός Χορός “Χόρευμα”, η ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής “Χορίαμβος” και η Χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως Μεσσηνίας, αποτελεί μέρος της επιστημονικής ημερίδος: «Τουρκισμός και Ελληνισμός στην μουσική εκπαίδευση της νεοσύστατης Ελλάδος», που διοργανώνει ο Σύλλογος υπό την αιγίδα και επιχορήγηση του ΥΠΠΟΑ, οι εργασίες της οποίας θα ολοκληρωθούν έως τον Μάρτιο του 2026.

Σκοπός και στόχος του Κέντρου Πληροφόρησης και των αδιάκοπων εργασιών του, είναι η ανάδειξη της Ψαλτικής Τέχνης, στοιχείο εγγεγραμμένο στο Εθνικό Ευρετήριο Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η παρούσα σειρά δράσεων στοχεύει στην σκιαγράφηση της ιστορικής πορείας της ψαλτικής στη Μεσσηνία αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, όπου και διαμορφώνεται το πρώτο «εθνικό κέντρο» μετά την παλιγγενεσία. Η μελέτη της άκριτης περιθωριοποίησης της ψαλτικής παράδοσης από τη διαμορφούμενη μουσική αντίληψη και την εν γένει εκπαίδευση των νεοελλήνων, ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, η συνοπτική παρουσίαση της μακραίωνης μουσικής παράδοσης της Πελοποννήσου και η Ψαλτική ως άλλος πρόσφυγας με τον μετασχηματισμό της ελληνικής μουσικής παράδοσης, αναδεικνύονται και παρουσιάζονται μέσα από έναν καλλιτεχνικό συνδυασμό επιστημονικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στο ευρύτερο κοινό.

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις