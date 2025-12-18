«Ο Καραγκιόζης ψάλτης» στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής

Η παράσταση, την οποία συνοδεύει ο Ψαλτικός Χορός “Χόρευμα”, η ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής “Χορίαμβος” και η Χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως Μεσσηνίας, αποτελεί μέρος της επιστημονικής ημερίδος: «Τουρκισμός και Ελληνισμός στην μουσική εκπαίδευση της νεοσύστατης Ελλάδος», που διοργανώνει ο Σύλλογος υπό την αιγίδα και επιχορήγηση του ΥΠΠΟΑ, οι εργασίες της οποίας θα ολοκληρωθούν έως τον Μάρτιο του 2026.

Σκοπός και στόχος του Κέντρου Πληροφόρησης και των αδιάκοπων εργασιών του, είναι η ανάδειξη της Ψαλτικής Τέχνης, στοιχείο εγγεγραμμένο στο Εθνικό Ευρετήριο Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η παρούσα σειρά δράσεων στοχεύει στην σκιαγράφηση της ιστορικής πορείας της ψαλτικής στη Μεσσηνία αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, όπου και διαμορφώνεται το πρώτο «εθνικό κέντρο» μετά την παλιγγενεσία. Η μελέτη της άκριτης περιθωριοποίησης της ψαλτικής παράδοσης από τη διαμορφούμενη μουσική αντίληψη και την εν γένει εκπαίδευση των νεοελλήνων, ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, η συνοπτική παρουσίαση της μακραίωνης μουσικής παράδοσης της Πελοποννήσου και η Ψαλτική ως άλλος πρόσφυγας με τον μετασχηματισμό της ελληνικής μουσικής παράδοσης, αναδεικνύονται και παρουσιάζονται μέσα από έναν καλλιτεχνικό συνδυασμό επιστημονικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στο ευρύτερο κοινό.