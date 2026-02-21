Η Πελοπόννησος επενδύει στη συνδεσιμότητα και σε ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης

Η δυναμική που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας δεν είναι τυχαία. Αποτελεί αποτέλεσμα μιας στοχευμένης πολιτικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που συνδέει την ενίσχυση της αεροπορικής προσβασιμότητας με ένα πιο οργανωμένο μοντέλο προβολής και διαχείρισης του προορισμού.

Το 2026 το αεροδρόμιο θα συνδέεται με 22 προορισμούς μέσω 31 απευθείας αεροπορικών συνδέσεων, ενώ το 2025 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ με 169.730 αφίξεις εξωτερικού και αύξηση 25,6% μέσα σε δύο χρόνια. Πίσω από αυτή την εξέλιξη βρίσκεται ένα ενισχυμένο πρόγραμμα συνεργασιών marketing με αεροπορικές εταιρείες, το οποίο υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό που σχεδόν διπλασιάστηκε την περίοδο 2024 - 2026. Οι νέες συνδέσεις από αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Κεντρική Ευρώπη, αλλά και η επέκταση πτήσεων προς το τέλος της σεζόν, ενισχύουν τη θέση της Πελοποννήσου στον ευρωπαϊκό χάρτη και συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Καθοριστικό ρόλο στην επόμενη ημέρα αναμένεται να παίξει και η ιδιωτικοποίηση του Αεροδρομίου Καλαμάτας, με την ανάληψη της διαχείρισης από νέο επενδυτικό σχήμα στο οποίο συμμετέχει η Fraport. Οι άμεσες παρεμβάσεις στις υποδομές, η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν σημαντικά τη λειτουργία και την εμπειρία των επισκεπτών, ενώ οι στρατηγικές επενδύσεις που σχεδιάζονται, όπως η δημιουργία νέου Terminal, δημιουργούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τη Μεσσηνία και την ευρύτερη περιοχή.

Η πολιτική της Περιφέρειας δεν περιορίζεται στην προβολή. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται εργαλεία που ενισχύουν τον συντονισμό και τη συνεργασία των φορέων, όπως η πλατφόρμα Connect Visit Peloponnese, ενώ παράλληλα προχωρά η διαμόρφωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κεντρικός μηχανισμός στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού του τουριστικού οικοσυστήματος. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το έργο Peloponnese Trails, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα προϊοντικής ανάπτυξης που αναδεικνύει το δίκτυο μονοπατιών και ενισχύει τον θεματικό και βιωματικό τουρισμό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η διεθνής συνεργασία με την Adventure Travel Trade Association (ATTA), στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί το AdventureWEEK Peloponnese 2026. Το event θα φέρει στην περιοχή διεθνείς buyers και εκπροσώπους media, δημιουργώντας ουσιαστικές επαγγελματικές διασυνδέσεις και προβάλλοντας την Πελοπόννησο ως έναν σύγχρονο adventure προορισμό μέσα από βιωματικές εμπειρίες και επιλεγμένες διαδρομές.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιχειρεί να περάσει από ένα μοντέλο αποσπασματικής προβολής σε μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης προορισμού. Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας, οι διεθνείς συνεργασίες, τα εργαλεία διακυβέρνησης και οι δράσεις προϊοντικής ανάπτυξης συνθέτουν μια πολιτική που δεν στοχεύει μόνο στην αύξηση των αφίξεων, αλλά και στη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής τουριστικής ταυτότητας για τα επόμενα χρόνια.