Νέα ερωτήματα για το σποτ του Καλαματιανού Καρναβαλιού

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς, αναφέρθηκε σε βίντεο ενός εκ των πρωταγωνιστών, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και στο οποίο ο ίδιος μιλά απαξιωτικά για τις γυναίκες που διαμαρτυρήθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο του σποτ, προτρέποντάς τες να πάνε σε άλλη χώρα. Ο κ. Σωφρονάς διερωτήθηκε αν η Καρναβαλική Επιτροπή θα παραδεχτεί την, εκ του αποτελέσματος, κακή επιλογή μέρους των πρωταγωνιστών σε ένα βίντεο που υποτίθεται πως διαφημίζει κατά τα άλλα τον θεσμό. Παράλληλα, επέκρινε την πρόσφατη τοποθέτηση του δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, ότι η Καρναβαλική Επιτροπή έχει την έγκρισή του, παρότι είχε προηγηθεί η δημοσίευση του σποτ. «Αυτά είναι φαινόμενα εκφυλισμού και απαξίωσης της Φάρις», υπογράμμισε, ζητώντας να υπάρξει στο μέλλον αντίδραση και σαφές πλαίσιο διαχείρισης αντίστοιχων περιστατικών. Από την ίδια παράταξη, ο Τάσος Πολυχρονόπουλος υπενθύμισε την εμπλοκή της Φάρις στο Καρναβάλι, επισημαίνοντας ότι η χρηματοδότηση των εκδηλώσεων προέρχεται από την Kοινωφελή Eπιχείρηση. Με αφορμή, μάλιστα, επισήμανση της «Ε» για την απουσία του παιδικού καρναβαλιού, έθεσε το θέμα ώστε να επανέλθει σε μελλοντικό χρόνο με σχετική πρόταση που έχει ήδη επεξεργαστεί. Ο πρόεδρος της Φάρις, Σωτήρης Κριτσωτάκης, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη δήλωση του πρωταγωνιστή απαράδεκτη, τονίζοντας ότι σε καμία περίπτωση η Kοινωφελής Eπιχείρηση δεν υιοθετεί τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Παράλληλα, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τα όσα συνέβησαν φέτος στο Καρναβάλι με τη φασαρία που δημιουργήθηκε, καθώς και για ορισμένες πρωτοβουλίες από πλευράς καρναβαλιστών.

Όπως προανήγγειλε, μετά την ολοκλήρωση του 13ου Καρναβαλιού θα πραγματοποιηθεί σχετική συνάντηση, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας. Σε ό,τι αφορά το παιδικό καρναβάλι, συμφώνησε με την πρόταση επαναφοράς του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Τ.Αν.