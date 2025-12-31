«Το γαλάζιο πουλί» ανεβάζει η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας (βίντεο)

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Παναγιώτη Αδάμ και με μουσική επιμέλεια Στάθη Γυφτάκη, δύο παιδιά ξεκινούν ένα μαγικό ταξίδι ανήμερα τα Χριστούγεννα, αναζητώντας την ευτυχία. Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, η πρόεδρος της Πειραματικής Λέττα Πετρουλάκη ανέφερε πως η παράσταση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, μέσα από ένα παραμυθένιο έργο. Οπως είπε, σε μια άσχημη εποχή όπου ο κύριος στόχος είναι ο “πλουτισμός και μάλιστα ο παράνομος” και η “παραποίηση της ομορφιάς”, επιλέχθηκε ένα έργο που μιλάει για μια φανταστική περιπλάνηση στο κυνήγι της ευτυχίας, μέσα από μικρές στιγμές που δεν τους δίνουμε πολλές φορές σημασία και εκτίμηση. Ο Παναγιώτης Αδάμ έκανε λόγο για ένα αλληγορικό έργο, με την ευτυχία στην προκειμένη περίπτωση να παίρνει τη μορφή ενός πουλιού, το οποίο αναζητά ένα κοριτσάκι που είναι βαριά άρρωστο και ψάχνει κάτι για να γίνει καλά. Αναλύοντας την παράσταση, ο ίδιος παρατήρησε πως μέσα από το ταξίδι τους τα παιδιά βγαίνουν πιο σοφά και συνειδητοποιημένα, όσον αφορά το τί είναι πραγματικά η ευτυχία.

Ο σκηνοθέτης της παράστασης επεσήμανε πως ήταν ένα δύσκολο έργο, τείνοντας στην απλοποίηση του, ώστε τα μηνύματα να είναι πιο κατανοητά και να γίνει πιο προσιτό για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνηθίσει στην γρήγορη εναλλαγή των εικόνων. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου, με ώρα έναρξης τις 8 μ.μ. Ειδικά την Κυριακή 4 Ιανουαρίου θα δοθούν δύο παραστάσεις, στις 12 το μεσημέρι και στις 8 μ.μ.. Οι θέσεις είναι αριθμημένες. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ για ενήλικες και 8 ευρώ μειωμένο. Κρατήσεις θέσεων γίνονται στα τηλέφωνα 6971540945. Η παράσταση θα επαναληφθεί στις 4 και 5 Ιανουαρίου για μαθητές και ο κύκλος της θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 6 Ιανουαρίου.

Τ.Αν.