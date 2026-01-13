Την ταινία "Ενα απλό ατύχημα" προβάλλει η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Παίζουν οι Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi. Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές ενώ κάτω των 18 είναι ελεύθερη.

Ένα μικρό τροχαίο ατύχημα σε έναν δρόμο της Τεχεράνης μοιάζει, εκ πρώτης όψεως, εντελώς ασήμαντο. Κανείς δεν τραυματίζεται σοβαρά, οι ζημιές είναι μικρές και όλοι δείχνουν πρόθυμοι να συνεχίσουν τη ζωή τους σαν να μη συνέβη τίποτα. Όμως το συμβάν λειτουργεί ως καταλύτης.

Καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να αποφύγουν την ευθύνη, ξεδιπλώνεται ένα δίκτυο από ψέματα, υπεκφυγές και φόβους. Οι μικρές καθημερινές επιλογές αποκτούν πολιτικό βάρος και η έννοια της «αθωότητας» αμφισβητείται διαρκώς. Το ατύχημα δεν είναι πια γεγονός, αλλά αφορμή για να αποκαλυφθεί μια κοινωνία που έχει μάθει να σωπαίνει.

Ο Τζαφάρ Παναχί, με την χαρακτηριστική του λιτότητα και το διαβρωτικό του χιούμορ, δημιουργεί ένα φιλμ που ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα. Μέσα από το φαινομενικά απλό, φωτίζει τον μηχανισμό του φόβου, της συνενοχής και της ηθικής παραίτησης, αποδεικνύοντας πως τίποτα δεν είναι ποτέ «απλώς ένα ατύχημα» σε μια ταινία που κέρδισε την μεγάλη διάκριση του πρόσφατου Φεστιβάλ Καννών.