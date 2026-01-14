Νέα Σκηνή: Θετικές κριτικές για το «Δείπνο για oχτώ στις oχτώ»

Μετά τη θερμή υποδοχή του κοινού και τις ιδιαίτερα θετικές κριτικές που συνόδευσαν τις πρώτες παραστάσεις, η «Νέα Σκηνή» συνεχίζει το ανέβασμα μιας παράστασης που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον και τις εντυπώσεις.

Πρόκειται για το έργο «Δείπνο για Οχτώ στις Οχτώ» της Ελένης Αλεβίζου —βασισμένο στο πρόσφατο ομώνυμο βιβλίο της— όπου παρουσιάζεται σε θεατρική διασκευή της Ισμήνης Κωνσταντοπούλου και σκηνοθεσία του Λεωνίδα Τριανταφυλλόπουλου, με τις παραστάσεις να συνεχίζονται έως τις 25 Ιανουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Τι συμβαίνει όταν μια πρόσκληση σε ένα επίσημο δείπνο «θεατρικού παιχνιδιού» μετατρέπεται σε πραγματικό εφιάλτη; Οκτώ άνθρωποι είναι καλεσμένοι στο δείπνο, αλλά ένας από αυτούς δεν θα προλάβει να δει το τέλος της βραδιάς. Όταν ένας από τους παρευρισκόμενους βρίσκεται νεκρός η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται. Όλοι έχουν κίνητρο. Όλοι είχαν την ευκαιρία να διαπράξουν το έγκλημα. Ποιος τελικά ευθύνεται για αυτό τον θάνατο. Θα καταφέρει ο ιδιωτικός ερευνητής να λύσει τον γρίφο; Η παράσταση ανεβαίνει καθημερινά εκτός Δευτέρας (9.10 μ.μ. τις καθημερινές, 8 μ.μ. Σάββατο και Κυριακή).

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6907383325.