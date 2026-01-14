Μεσσηνιακή Αμφικτυονία: Στην Καλαμάτα η κοπή της πίτας της - 60 μαθητές στα διαδικτυακά μαθήματα Ελληνομάθειας

Η βασιλόπιτα ευλογήθηκε από τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου, Πατέρα Σωτήριο Τζαϊλέα. Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο πρόεδρος της Αμφικτυονίας Στάθης Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, ο οποίος έκανε συνοπτική αναφορά στο έργο της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας για το 2025, επιβραβεύοντας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το νέο εγχείρημα οργάνωσης διαδικτυακών μαθημάτων Ελληνομάθειας σε παιδιά ομογενών τρίτης γενιάς.

Στη συνέχεια ο συντονιστής του έργου Δρ. Ιωάννης Σόλαρης, Σύμβουλος Φιλολόγων Μεσσηνίας, ανακοίνωσε ότι δήλωσαν συμμετοχή εξήντα μαθητές και πως λειτουργούν σήμερα τέσσερα τμήματα αρχαρίων μαθητών από Αμερική, Ευρώπη, Αφρική και Ρωσοφώνων, με προοπτική τα τμήματα να αυξηθούν. Η εκδήλωση με το φιλανθρωπικό της χαρακτήρα συγκέντρωσε για τη λαχειοφόρο αγορά εκλεκτά δώρα με αποτέλεσμα την θετική ανταπόκριση των καλεσμένων. Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο Β΄ αντιπρόεδρος του Συλλόγου «Πύλου» Νοτίου Αυστραλίας Αδελαϊδας Παρασκευάς Σωτηρόπουλος, ο Εκπρόσωπος των ΗΠΑ του Συλλόγου «Πάμισος και Αμαλία Μεσσηνίων Βοστώνης» Γεώργιος Πολίτης, η Εκπρόσωπος Ευρώπης του «Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού της Μόσχας» Θεοδώρα Γιαννίτση, ο Γενικός Γραμματέας του «Συλλόγου Μανιατών» Παναγιώτης Μπαζίγος, η Οργαν. Γραμματέας του «Εκπολιτιστικού Συλλόγου εν Αθήναις Πυλίων το Ναυαρίνο» Έφη Μπούνα, η Γραμματέας του Συλλόγου Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη» Μαργαρίτα Πολυδούρη, το μέλος του «Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου η Αρχαία Μεσσήνη» του Ιλίου Φώτιος Μαρκόπουλος, καθώς και η Περιφερειακή Εκπρόσωπος στο Καράκας της Βενεζουέλας Πολυξένη Μπάλλα Μαραγκού.

Τυχερή που βρήκε το φλουρί αναδείχθηκε η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου και συνεργάτης της Αμφικτυονίας Βασιλική Νικητοπούλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, παρευρέθηκαν ακόμη στην εκδήλωση με την παρουσία τους με τις συνοδείες τους: “ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Ι. Λύρας, οι Αντιδήμαρχοι κ. Πιπίνα Κουμάντου και Αναστάσης Σκοπετέας, ο αστυνομικός υποδιευθυντής Μεσσηνίας κ. Γιώργος Χρήστου, ο Πρόεδρος της Λαϊκής Βιβλιοθήκης κ. Πανάγος Φουρναράκης, ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας κ. Νικήτας Καραμούζης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Α.Μ.Σ.Κ. «Μαρία Κάλλας» κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος, ο Πρόεδρος της Φωτογραφικής Ομάδας κ. Δημήτριος Ηλιόπουλος, ο Πρόεδρος των Ελληνομνημόνων κ. Σπύρος Κατσίρας, η κ. Αγγελική Σκλήκα εκπρόσωπος του Βουλευτού κ. Μαντά, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Μεταμόρφωσης κ. Αγγελική Μαθιοπούλου, η Πρόεδρος κ. Σοφία Δούση και τα μέλη του Δ. Σ. του συλλόγου (Α.Π.Παράδεισος Κ.), η Πρόεδρος του Συλλόγου Μανιατών κ. Αμαλία Ρουτζούνη Νίκα, η Πρόεδρος του Συλλόγου «Φίλοι της Παράδοσης» κ. Εφη Γεωργανά, η εκπρόσωπος του «Συλλόγου η Παλιά μας Γειτονιά» κ. Σοφία Χαϊδεμένου, η Πρόεδρος των Πελοποννησίων Θεσσαλονίκης κ. Γαρίνη Σωτηρία, το μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Μεσσηνίων Βορείων Προαστείων κ Νάσος Δεικτάκης, η κ. Κέλλυ Μακροπούλου Δντρια Σχολείου Ξένων Γλωσσών, ο Στρατηγός κ. Αντώνης Αγγελόπουλος με τη συνοδεία του και πολλοί άλλοι. Αποτελεσματικός στην υποδοχή και το καλωσόρισμα των καλεσμένων με υποδειγματικό τρόπο, ο εθελοντής Τάκης Βασιλόπουλος. Έτσι ξεκίνησε η νέα χρονιά με την ευχή να είναι γεμάτη υγεία, δύναμη, συμμετοχικότητα, επιτυχίες σε κάθε δράση, για όλους τους συλλόγους μας στα πέρατα του κόσμου, όπου υπάρχει και διαπρέπουν Μεσσήνιοι”.