Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση: Αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες στην Καλαμάτα και το 2026

Όπως επισημάνθηκε κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, η 1η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και επί της ουσίας έθεσε τις βάσεις προκειμένου η εν λόγω διοργάνωση να αποτελεί στο εξής ένα ακόμα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός για την πόλη. Όπως μάλιστα τόνισε ο κ. Βασιλόπουλος, ο Δήμος Καλαμάτας θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση της εν λόγω διοργάνωσης, η οποία το 2026 αναμένεται να προσελκύσει υψηλού επιπέδου καλλιτέχνες και αναγνωρισμένους δημιουργούς και φωτογραφικές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.