Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση: Αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες στην Καλαμάτα και το 2026

Όπως επισημάνθηκε κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, η 1η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και επί της ουσίας έθεσε τις βάσεις προκειμένου η εν λόγω διοργάνωση να αποτελεί στο εξής ένα ακόμα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός για την πόλη. Όπως μάλιστα τόνισε ο κ. Βασιλόπουλος, ο Δήμος Καλαμάτας θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση της εν λόγω διοργάνωσης, η οποία το 2026 αναμένεται να προσελκύσει υψηλού επιπέδου καλλιτέχνες και αναγνωρισμένους δημιουργούς και φωτογραφικές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026 10:41
Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση: Αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες στην Καλαμάτα και το 2026Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Τον επίσημο απολογισμό των δράσεων της 1ης Διεθνούς Φωτογραφικής Συνάντησης Καλαμάτας που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Χορού το φθινόπωρο του 2025 παρέδωσε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας Νίκος Ηλιόπουλος στον δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλο.
Κατηγορία Πολιτισμός