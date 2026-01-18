eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026 12:25

Ο Τάκι Τσαν και ο dj Alx παρουσιάζουν τον νέο τους δίσκο στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την

Ο Τάκι Τσαν και ο dj Alx παρουσιάζουν τον νέο τους δίσκο στην Καλαμάτα

Premium Strom

Το δίδυμο που απογείωσε το έντεχνο του δρόμου στυλ της ελληνικής μουσικής, επανεκκινεί τον ήχο του με την κυκλοφορία νέου δίσκου.

Ο Τάκι Τσαν και ο dj Alx παρουσιάζουν τον νέο τους δίσκο «Ρίμα για χρήμα ΙΙΙ» στην Καλαμάτα, την Κυριακή 8 Μαρτίου, στο "Brooklyn Live Stage".

Δεκαεπτά νέα τραγούδια, με παραγωγές του dj Alx που φέρνουν τον κλασικό ήχο της χρυσής εποχής στο σήμερα, αλλά και στίχους γεμάτους αλήθεια, εμπειρία και ατόφια rap αισθητική από τον Τάκι Τσαν και τον Νίκο Τσαν, καθώς επίσης και με αγαπημένα κομμάτια από όλη την μουσική πορεία. "Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, αναμνήσεις, αυθεντικότητα και αξέχαστες μουσικές στιγμές", αναφέρει το κάλεσμα.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 μ.μ.

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις