«Μουσική Ποιητική» από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Η δεύτερη κατά σειρά διάλεξη του Στάθη Γυφτάκη με τίτλο «Μουσική Ποιητική» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 μ.μ. στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.

Αυτή τη φορά θα υπάρξει μια ποικιλία θεμάτων προς απάντηση όπως: πως και γιατί η σοκολάτα ευθύνεται για την εξέλιξη των τσεμπάλων, τι σχέση είχε ο J.S. Bach με τον καφέ, ή τι συνδέει ένα εκκλησιαστικό όργανο και μια γυναίκα με τον J.S. Bach και τον G.F. Haendel. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.