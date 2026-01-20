Παραστάσεις μέχρι την Κυριακή στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας: «Δείπνο για οχτώ στις οχτώ» από τη “Νέα Σκηνή”

Συνεχίζεται στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και ολοκληρώνεται την Κυριακή η παράσταση «Δείπνο για οχτώ στις οχτώ» της Ελένης Αλεβίζου, βασισμένη στο πρόσφατο ομώνυμο βιβλίο της, σε θεατρική διασκευή της Ισμήνης Κωνσταντοπούλου και σκηνοθεσία του Λεωνίδα Τριανταφυλλόπουλου από τη "Νέα Σκηνή".

Οκτώ άνθρωποι είναι καλεσμένοι στο δείπνο, αλλά ένας από αυτούς δεν θα προλάβει να δει το τέλος της βραδιάς. Οταν ένας από τους παρευρισκόμενους βρίσκεται νεκρός, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται. Ολοι έχουν κίνητρο. Ολοι είχαν την ευκαιρία να διαπράξουν το έγκλημα. Ποιος τελικά ευθύνεται για τον θάνατο; Θα καταφέρει ο ιδιωτικός ερευνητής να λύσει τον γρίφο;

Οι ερμηνείες είναι πειστικές και ζωντανές, ενώ τα κοστούμια εντυπωσιάζουν με τη λεπτομέρειά τους, προσθέτοντας μια αισθητική διάσταση που ανεβάζει συνολικά την εμπειρία της παράστασης. Δεν είναι τυχαίο που συνεχώς προσελκύει νέους θεατές, ενώ πολλοί επιστρέφουν για να ξαναζήσουν τη μαγεία της. Καθημερινά στις 9:10 μ.μ. και Σάββατο και Κυριακή στις 8 μ.μ. Για κρατήσεις: 6907383325.

Κ.Δρ.