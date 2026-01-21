Συμπληρωματικό δάνειο για το Φιλοσοφικό Κέντρο Μεσσήνης

Την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου ποσού 90.025,03 ευρώ, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” για το έργο “Αλλαγή διαρρύθμισης και αλλαγή χρήσης του κτηρίου Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. (Φιλοσοφικού Κέντρου) σε κτήριο δημοτικής βιβλιοθήκης και δημοτικού ωδείου”, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης.

Κι εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

Σύμφωνα με τους όρους που εγκρίθηκαν, το συμπληρωματικό επενδυτικό δάνειο θα είναι: “ Α] κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό 45.012,52 ευρώ και Β] κατά 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 45.012,52 ευρώ.

Οσον αφορά το επιτόκιο χορήγησης: Σταθερό (ενδεικτικό) 4,03% για το 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ. Σταθερό επιτόκιο 3,70% , για το 50% από το Τ.Π και Δανείων, ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης, καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσων (Π.Δ.Ε.)”.