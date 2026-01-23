«Αρτούρο Ούι» του Μπέρτολτ Μπρεχτ ανεβάζει η «Θεατρική Διαδρομή»

Το θεατρικό έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ «Αρτούρο Ουϊ», σε σκηνοθεσία Κώστα Χαλκιά και με μουσική του Ακη Γεροντάκη, ανεβαίνει από τη «Θεατρική Διαδρομή» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Οι παραστάσεις ξεκινούν το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Πρόκειται για την μακάβρια κωμική φάρσα "Η αντιστάσιμη άνοδος του Αρτούρο Ούι", όπου παρουσιάζεται η πιο ολοκληρωμένη εικόνα του Φύρερ του Τρίτου Ράιχ. Δεν είναι παρά ένας παραλληλισμός της ιστορίας της ανόδου του ναζισμού στη Γερμανία μέχρι την κατάληψη της εξουσίας στην Αυστρία από τον Χίτλερ. Μ' αυτό το έργο ο Μπρεχτ επιθυμούσε να κατακτήσει την αμερικάνικη θεατρική σκηνή, γι' αυτό και αποπειράται να εξηγήσει την άνοδο του Χίτλερ στον καπιταλιστικό κόσμο μεταφέροντάς την στο γκανγκστερικό περιβάλλον του Σικάγο.

Όπως σημειώνει η Θεατρική Διαδρομή, ο χαρακτήρας του αποτρόπαιου επώνυμου ήρωα, ο οποίος ομοιάζει αρκετά και με τον περιβόητο γκάνγκστερ Αλ Καπόνε, δομήθηκε πάνω στο πρότυπο του σαιξπηρικού "Ριχάρδου του 3ου".Το παραβολικό αυτό δράμα ανήκει στο "Επικό Θέατρο" και ο στόχος του Μπρεχτ, που είναι η αποκάλυψη μέσω της επικάλυψης, επιτυγχάνεται μέσω της μεθόδου της αποστασιοποίησης.

Η νέα παραγωγή της «Θεατρικής Διαδρομής» αναμένεται με ενδιαφέρον από το κοινό, με τις παραστάσεις της να κερδίζουν συνεχώς τις εντυπώσεις τόσο μέσα από τις σκηνοθετικές προσεγγίζεις όσο και από τις ερμηνείες των ηθοποιών. Τελευταίο δείγμα ήταν το έργο «Ενα καπέλο από ψάθα Ιταλίας», σε σκηνοθεσία Κώστα Χαλκιά, το οποίο ανέβηκε με επιτυχία τον Φεβρουάριο του 2025.