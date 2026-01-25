Η «Φεγγαρόσουπα» στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Ενα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του κουκλοθεάτρου, τη μαγευτική «Φεγγαρόσουπα», θα παρουσιάσει στις 9 και 10 Φεβρουαρίου το Θέατρο Κούκλας Κοκού–Μουκλό, στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

Πρόκειται για ένα κλασικό παραμύθι που εδώ και χρόνια συγκινεί μικρούς και μεγάλους. Η «Φεγγαρόσουπα» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2005 και ήταν η πρώτη ομιλούσα παράσταση της ομάδας Κοκού–Μουκλό. Σκηνοθετήθηκε από τον σπουδαίο κουκλοπαίκτη Χρήστο Αυτσίδη, ενώ η μουσική της Σοφίας Ταμβακοπούλου αποτέλεσε σημείο αναφοράς.

Λίγα λόγια για το έργο...

Σε έναν γκρίζο, μισογκρεμισμένο πύργο ζει ο παν-κάκιστος μάγος Λοπωδύτ, αποφασισμένος να γίνει ο πιο ξακουστός μάγος του κόσμου. Πιστός του βοηθός ο καλοκάγαθος και αδέξιος Μπάμιας, που έχει έναν και μοναδικό φίλο: το φεγγάρι.

Όταν δυο αλλόκοτα αλλά καλοσυνάτα πλασματάκια εμφανίζονται απρόσμενα, το μεγάλο καζάνι του μάγου αρχίζει να κοχλάζει… Τι μαγειρεύεται άραγε τα μεσάνυχτα; Θα καταφέρει ο Μπάμιας να σώσει το φεγγάρι; Και ποιος θα τον βοηθήσει; Μια παράσταση που μιλά στα παιδιά για τη φιλία, τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα, θυμίζοντάς τους ότι ο καθένας μας είναι πολύτιμος ακριβώς επειδή είναι μοναδικός.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κούκλες & σκηνικά: Ομάδα Κοκού–Μουκλό, Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα, Κοστούμια: Κική Μαραβέλια, Εμψύχωση: Βάσω Γιαρένη – Ηρώ Θεοδώρου,

Μουσική: Σοφία Ταμβακοπούλου, Τεχνική: Μαρότες & γαντόκουκλες, Ιστορία & αναγνώριση. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλ. 6937 126015

(Ηρώ Θεοδώρου) και 6937 363603 (Παναγιώτα Στρίκου).