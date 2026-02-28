eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026 17:49

Ιράν: Τουλάχιστον 51 νεκροί από πλήγμα σε σχολείο θηλέων

Ιράν: Τουλάχιστον 51 νεκροί από πλήγμα σε σχολείο θηλέων

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων στο νότιο Ιράν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη τοπικό αξιωματούχο που ανακοίνωσε νεότερο απολογισμό, έπειτα από πλήγματα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης.

"Κατά την επίθεση ισραηλινών πυραύλων που εξαπολύθηκε σήμερα το πρωί εναντίον δημοτικού σχολείου θηλέων στην κομητεία (Μινάμπ), 51 μαθήτριες έχουν μέχρι στιγμής σκοτωθεί και 60 μαθήτριες έχουν τραυματιστεί", δήλωσε ο κυβερνήτης της κομητείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
