Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας: Υποβολή άρθρων για το «Ανεμοπετάλιο»

Η προθεσμία για την αποστολή των άρθρων είναι η 15η Φεβρουαρίου. Το περιοδικό φιλοξενεί άρθρα εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού περιεχομένου στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, με θεματικές που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, παιδαγωγικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκπαιδευτικό προβληματισμό, παρουσιάσεις και κριτικές παιδικών βιβλίων, καθώς και καλές πρακτικές και μελέτες σχετικά με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Η πρόσκληση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές, πανεπιστημιακούς, βιβλιοθηκονόμους και επαγγελματίες του χώρου της παιδείας και του πολιτισμού. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συγγραφής, υποβολής και δημοσίευσης των άρθρων είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού: https://periodiko.librarykalamata.gr/index.php/anemopetalio/announcement. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στο kalamata.library@gmail.com.