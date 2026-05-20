Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας: Δράσεις και εργαστήρια του Συλλόγου Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας»

Στο πλαίσιο των δράσεων, πραγματοποιείται βιωματικό εργαστήριο sketchbook με τίτλο «L’amour», το οποίο συνδυάζεται με το πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής του Συλλόγου που συνεχίζεται έως τα τέλη Ιουνίου. Μέσα από εβδομαδιαίες συναντήσεις και με την καθοδήγηση εμψυχωτών, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν την έννοια του έρωτα μέσα από την όπερα, την κλασική μουσική και άλλες μορφές τέχνης, όπως τα εικαστικά και η φωτογραφία. Η ομάδα, που θα αποτελείται από 10 έως 12 άτομα, θα ξεκινήσει με την προβολή ταινίας σχετικής με τη ζωή της Μαρίας Κάλλας και θα συνεχίσει με μια δημιουργική διαδρομή καταγραφής στο προσωπικό sketchbook κάθε συμμετέχοντα. Το εργαστήριο περιλαμβάνει κολάζ, ζωγραφική, γραπτό λόγο, φωτογραφικές καταγραφές και άλλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, ενώ θα πλαισιωθεί από άριες όπερας, καλλιτεχνική έρευνα και επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους της Καλαμάτας. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας προσωπικής καλλιτεχνικής αφήγησης για κάθε συμμετέχοντα. Το τελικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί στον χώρο της μόνιμης έκθεσης «Μαρία Κάλλας», στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή». Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν, ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται έως τις 31 Μαΐου στο email: info@mariacallas.gr.

Παράλληλα, συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή το εργαστήριο μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά 5–10 ετών, κάθε Σάββατο 10:00–11:00. Υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού και μουσικού Βασιλικής Φλώρου, τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο της μουσικής μέσα από τις «Τέσσερις Εποχές» του Αντόνιο Βιβάλντι, με παιχνίδι, κίνηση και δημιουργική έκφραση. Διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν για τις 6, 20 και 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, στόχος των δράσεων είναι η ουσιαστική σύνδεση της μόνιμης έκθεσης «Μαρία Κάλλας» με την κοινωνία, ώστε να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας για μικρούς και μεγάλους.