Η πρώτη εκδήλωση της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Τριφυλίας

Η ιστορικός -και ψυχή των ΟΠΙ- Τασούλα Βερβενιώτη, με την αμεσότητα και τον ουσιαστικό της λόγο, καθήλωσε και ενέπνευσε το κοινό, ενώ το ντοκιμαντέρ «Οι Αζήτητοι» συγκίνησε βαθιά τους παρευρισκόμενους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι δράσεις και το όραμα της ΟΠΙ Τριφυλίας, καθώς και αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις. Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν ιδιαίτερα μεγάλο με αποτέλεσμα η ομάδα να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο με νέα μέλη και συνοδοιπόρους.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση εκ μέρους του Δήμου Τριφυλίας απεύθυνε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμητρα Ανδρινοπούλου και ακολούθησε προβολή βίντεο για την ΟΠΙ Τριφυλίας. Η ιστορικός Τασούλα Βερβενιώτη μίλησε με θέμα «Προφορική ιστορία και ΟΠΙ». Ακολούθησε προβολή του βραβευμένου έξι φορές ντοκιμαντέρ «Οι Αζήτητοι» και συζήτηση με τη σκηνοθέτρια Μαριάννα Οικονόμου.

Κ.Μπ.