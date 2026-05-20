«Ελλάδα και Τουρκία – 50 ερωτήματα και απαντήσεις»: Το βιβλίο του Αγγελου Συρίγου παρουσιάζεται στην Καλαμάτα

Το βιβλίο του καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτή Α΄ Αθηνών Αγγελου Συρίγου, με τίτλο «Ελλάδα και Τουρκία – 50 ερωτήματα και απαντήσεις» των εκδόσεων «Πατάκη», παρουσιάζεται στο «Ρεξ» το Σάββατο, στις 7 μ.μ., με την υποστήριξη του Ομίλου Καλαμάτας Φίλων Ελληνικής Ιστορίας και την οργάνωση του βιβλιοπωλείου «Βιβλιόπολις».

Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσουν οι δημοσιογράφοι Κώστας Γαζούλης και Θέμης Κανελλόπουλος.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια κομμάτι της καθημερινότητάς μας, με έννοιες όπως η υφαλοκρηπίδα, η ΑΟΖ ή η "Γαλάζια Πατρίδα" να κυριαρχούν στον δημόσιο λόγο. Το παρόν βιβλίο επιδιώκει να εξερευνήσει αυτό το σύνθετο πεδίο με τρόπο απλό, κατανοητό και επιστημονικά τεκμηριωμένο. Μέσα από 50 ερωτήσεις και απαντήσεις εξετάζονται μία σειρά από θέματα: - Πόσο συγγενείς είμαστε με τους Τούρκους και πόσο μοιάζουμε ή διαφέρουμε; - Τι εξυπηρετεί την Τουρκία η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί των νησιών; - Πότε και πώς μπορούν να αυξηθούν τα ελληνικό χωρικά ύδατα; - Πόσο σοβαρό είναι το θέμα της αποστρατιωτικοποιήσεως των νησιών; - Πόση σημασία έχει η Σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασσας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις; - Πώς αντιμετωπίζονται τα νησιά στις θαλάσσιες οριοθετήσεις; - Έχουν οι Τούρκοι "γκρίζες ζώνες" κυριαρχίας; - Ποια είναι τα προβλήματα και οι προοπτικές της ελληνικής μειονότητας στην Πόλη; - Μας συμφέρει να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο; - Ποια και πόσο αποτελεσματική είναι η στρατηγική μας έναντι της Τουρκίας μετά το 1974; - Πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα από το 1974 μέχρι σήμερα; Στο τέλος επιχειρείται να δοθεί απάντηση στο μεγάλο ερώτημα που τίθεται στον δημόσιο διάλογο: Τι πρέπει να πράξουμε για να αλλάξουν τα πράγματα; (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)