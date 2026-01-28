Στην Κορώνη η έδρα του Μανιατακείου Ιδρύματος

Στην Κορώνη μεταφέρεται η έδρα του Μανιατακείου Ιδρύματος, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 108Β/15.1.2026). Η απόφαση εκδόθηκε από τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Πολιτισμού και Κοινωνικής Συνοχής, καθώς και Οικογένειας.

Το Μανιατάκειον Ιδρυμα συστήθηκε το 1995, με σκοπό τη συστηματική ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής παρουσίας της Κορώνης στη διαχρονική πορεία του Ελληνισμού και τον εντοπισμό, την προώθηση και τη διεθνοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Διατηρεί Δανειστική Βιβλιοθήκη με σημαντικό αριθμό βιβλίων, τα οποία προέρχονται κυρίως από δωρεές, όπως αυτές της Ακαδημίας Αθηνών, και φιλοξενεί πλήθος εκδηλώσεων, εκθέσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων κ.ά. Το Μανιατάκειον Ιδρυμα, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, συμμετέχει ως ιδιωτικός φορέας της Εμβληματικής Κοινότητας της Κορώνης στο πρόγραμμα της Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO για τη Μεσογειακή Διατροφή.