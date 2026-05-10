"Η Καλαμάτα έχει όλες τις προϋποθέσεις για τα υδροπλάνα": Ο πρόεδρος της Hellenic Seaplanes Νικόλας Χαραλάμπους στην “Ε”

Εν αναμονή της έναρξης των πρώτων πτήσεων με υδροπλάνα παραμένει η Καλαμάτα, ενός νέου μέσου μεταφοράς που φιλοδοξεί να δώσει διαφορετική δυναμική στην τουριστική και συγκοινωνιακή εικόνα της πόλης.

Μετά τη δοκιμαστική πτήση τον Σεπτέμβριο του 2025 και την προσθαλάσσωση του πρώτου υδροπλάνου της Hellenic Seaplanes στο υδατοδρόμιο του λιμανιού, οι προσδοκίες για την ένταξη της Μεσσηνίας στον χάρτη των νέων αεροπορικών συνδέσεων παραμένουν υψηλές. Παρότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την έναρξη των πρώτων προγραμματισμένων πτήσεων την άνοιξη του 2026 (μεταξύ του διμήνου Μαρτίου-Απριλίου), η διαδικασία δεν έχει ακόμη προχωρήσει, καθώς εκκρεμούν θεσμικά και επιχειρησιακά ζητήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν.

Ωστόσο, η Καλαμάτα εξακολουθεί να βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού της εταιρείας για την ανάπτυξη του δικτύου υδροπλάνων στην Πελοπόννησο, με στόχο τη σύνδεσή της με νησιωτικούς και παράκτιους προορισμούς, αλλά και την ενίσχυση του τουριστικού της προϊόντος. Η προοπτική των υδροπλάνων δημιουργεί νέες προσδοκίες για την πόλη, καθώς μπορεί να προσφέρει γρήγορες, ευέλικτες και ελκυστικές μετακινήσεις, δίνοντας κυριολεκτικά και μεταφορικά «άλλον αέρα» στον τουρισμό της Καλαμάτας και συνολικά της Μεσσηνίας.

Μιλώντας στην “Ε” ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Seaplanes Νικόλας Χαραλάμπους, σημείωσε πως υπάρχει πρόοδος στην επιτάχυνση των διαδικασιών, τονίζοντας πως η Καλαμάτα παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες του σχεδιασμού για την ανάπτυξη του δικτύου υδροπλάνων στην Πελοπόννησο. “Η Καλαμάτα ως destination brand έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα υδροπλάνα στην Ελλάδα” σχολίασε μεταξύ άλλων…

-Μετά τη δοκιμαστική πτήση το 2025 στην Καλαμάτα και τις εξαγγελίες για έναρξη πτήσεων την άνοιξη του 2026, ποιο είναι το πλάνο της εταιρείας; Θα αρχίσει από κάποιες περιοχές και θα επεκταθεί στην Πελοπόννησο;

Η στρατηγική της Hellenic Seaplanes βασίζεται στη δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων, με τη Μεσσηνία να εντάσσεται στο ευρύτερο εθνικό δίκτυο αλλά και της Πελοποννήσου ειδικότερα. Η δοκιμαστική πτήση στην Καλαμάτα τον περασμένο Σεπτέμβριο αποτέλεσε ένα σημαντικό επιχειρησιακό βήμα, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η Πελοπόννησος μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης του δικτύου υδροπλάνων, ενώ παράλληλα οι πιλότοι μας είχαν την ευκαιρία «να γνωρίσουν» το τοπικό υδατοδρόμιο στο πλαίσιο και των προσεχώς επίσημων πτήσεων.

-Ποιο ακριβώς είναι το “θεσμικό κόλλημα” που έχει προκύψει πανελλαδικά; Υπάρχουν εκκρεμότητες από υπουργεία, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλους φορείς;

Η Hellenic Seaplanes έχει επενδύσει σημαντικά ώστε το επιχειρησιακό σκέλος να είναι έτοιμο, όμως η εμπορική ενεργοποίηση απαιτεί την ολοκλήρωση όλων των θεσμικών διαδικασιών, με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας να έχει τον πρώτο λόγο για την έκδοση του πιστοποιητικού για αεροπορικές εταιρείες - Air Operator Certificate (AOC). Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι πλέον υπάρχει πρόοδος στην επιτάχυνση των διαδικασιών και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Αυτό που επιδιώκουμε είναι ένα σταθερό, ασφαλές και διαρκές πλαίσιο λειτουργίας, όχι μια αποσπασματική ενεργοποίηση των υροπλάνων, ώστε να είναι βιώσιμο και εξελισσόμενο το μέλλον τους στην Ελλάδα.

-Υπάρχει πλέον χρονοδιάγραμμα για την έναρξη τακτικών πτήσεων από την Καλαμάτα ή έχει μετατεθεί επ’ αόριστον;

Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για επ’ αόριστον μετάθεση. Αντιθέτως, η Καλαμάτα παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες του σχεδιασμού μας για την ανάπτυξη του δικτύου υδροπλάνων στην Πελοπόννησο. Αυτό όμως που απαιτείται είναι η ολοκλήρωση των τελικών θεσμικών και επιχειρησιακών διαδικασιών, ώστε η έναρξη να γίνει με απόλυτη επιχειρησιακή αξιοπιστία. Η εμπειρία μάς έχει δείξει ότι σε τέτοια έργα δεν πρέπει να προηγείται η βιασύνη, αλλά η σωστή προετοιμασία. Όπως έχουμε ενημερώσει μέσα από τα κανάλια μας αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, το επιχειρησιακό μας πλάνο προβλέπει την έναρξη των πτήσεων, τακτικών, ναυλωμένων αλλά και περιηγητικών - τουριστικού χαρακτήρα από το δίκτυο Β. Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί και Διαπόντια νησιά) με την πτητική λειτουργία μας να επεκτείνεται στο δίκτυο Σποράδων και Πελοποννήσου.

-Το υδατοδρόμιο Καλαμάτας θεωρείται σήμερα επιχειρησιακά έτοιμο ή απαιτούνται ακόμη άδειες ή πιστοποιήσεις για να λειτουργήσει;

Η Καλαμάτα βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο ετοιμότητας αναφορικά με το υδατοδρόμιό της, βάζοντας ισχυρή υποψηφιότητα ως προορισμός, για να είναι από τους πρώτους που θα φιλοξενήσουν υδροπλάνα στην Πελοπόννησο. Από πλευράς σχεδιασμού και επιχειρησιακής προετοιμασίας και σε συνεργασία με τον Δήμο και το Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, το έργο έχει προχωρήσει ουσιαστικά ενώ έχει λάβει ήδη έγκριση και το υδάτινο πεδίο της πόλης. Για εμάς, η λειτουργία ενός σημείου εξυπηρέτησης δεν είναι απλώς μια ημερομηνία έναρξης, αλλά η διασφάλιση ότι ο επιβάτης μπορεί να ταξιδέψει με υδροπλάνο εύκολα, άνετα και γρήγορα σε διάφορα νησιωτικά και άλλα λιμάνια, μέσα σε ένα εμπορικά ελκυστικό δίκτυο προορισμών.

-Ποιες διαδρομές σχεδιάζονται για την Καλαμάτα όταν ξεκινήσει το δίκτυο υδροπλάνων;

Μέλημα μας είναι η αποτελεσματική διασύνδεση τη νότιας Ελλάδας με νησιωτικούς και παράκτιους προορισμούς υψηλής ζήτησης. Οι πρώτες διαδρομές που εξετάζουμε αφορούν συνδέσεις προς τα Ιόνια νησιά, όπως η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, αλλά και προς γειτονικές για την Καλαμάτα περιοχές όπως η Κυλλήνη, η Πάτρα, το Κατάκολο και σταδιακά επιλεγμένους προορισμούς του Αιγαίου αλλά και σημεία εξυπηρέτησης στην Αττική. Παράλληλα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και για premium τουριστικές υπηρεσίες, όπως charter πτήσεις και περιηγητικές διαδρομές, που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω το τουριστικό προϊόν της Μεσσηνίας. Η Καλαμάτα ως destination brand έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα υδροπλάνα στην Ελλάδα.

3 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Το υδατοδρόμιο Καλαμάτας θα εξυπηρετεί οργανωμένες και ναυλωμένες (charter) πτήσεις με υδροπλάνα, μέσω σύνδεσης της μεσσηνιακής πρωτεύουσας με διάφορα γειτονικά λιμάνια της Πελοποννήσου, των Ιονίων και άλλων περιοχών. Ειδικότερα, οι πτήσεις από και προς την Καλαμάτα κατανέμονται σε τρεις χρονικές κατηγορίες που περιλαμβάνουν ταξίδια με υδροπλάνα έως 20 λεπτών, έως 30 λεπτών καθώς και 45 λεπτών. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Χαραλάμπους είχε ενημερώσει στο πλαίσιο των δηλώσεων μετά την δοκιμαστική πτήση που έγινε στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα πως η Hellenic Seaplanes ακολουθεί μια φιλική τιμολογιακή πολιτική, με αποτέλεσμα μισή ώρα πτήσης να μην ξεπερνά τα 75-80 ευρώ. «Μια πτήση έτσι από την Αθήνα, διάρκειας 35 λεπτών, θα κοστίζει περίπου 80-85 ευρώ» είχε πληροφορήσει, προσθέτοντας πως στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα ευρύ δίκτυο.