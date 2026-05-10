Άμεση ανάγκη τα έργα στη Νέδα - Για ασφάλεια επισκεπτών και προστασία του περιβάλλοντος

Μπορεί τώρα να ξεκινά σιγά – σιγά η καλοκαιρινή και συνάμα τουριστική περίοδος, ωστόσο η Νέδα με τους καταρράκτες της είναι ένα τοπόσημο που προσελκύει επισκέπτες όλο το χρόνο, oι οποίοι φυσικά τηn καλοκαιρινή περίοδο πολλαπλασιάζονται και σε καθημερινή βάση φτάνουν μέχρι τους καταρράκτες της, αλλά περπατούν και στη κοίτη του ποταμού.

Ωστόσο πολλές φορές έχει επισημανθεί η ανάγκη να γίνουν έργα στη περιοχή, με σεβασμό στο περιβάλλον, όπου και η προσέγγιση στο ποτάμι θα είναι ασφαλής αλλά και τα μονοπάτια στην παρόχθια περιοχή του. Αυτή η επισήμανση φέτος γίνεται ακόμη πιο έντονη καθώς προερχόμαστε από ένα βαρύ χειμώνα με πολλές βροχοπτώσεις σε ακραίο βαθμό που είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν καθιζήσεις, κατολισθήσεις και υποχωρήσεις. Πρώτιστο μέλημα όλων θα πρέπει να είναι η ασφάλεια και η προστασία όλων αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Νέδα το μοναδικό θηλυκό ποτάμι που βρίσκεται στα σύνορα της Ηλείας και της Μεσσηνίας, θέλει φροντίδα και από τις δύο πλευρές, τους δύο νομούς, τις δύο Περιφέρειες. Κάτοικοι, αλλά και φορείς της περιοχής έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τα προβλήματα που άφησε πίσω του ο φετινός χειμώνας.

Χαρακτηριστικά πριν λίγο καιρό υπήρξε αίτημα με θέμα «Άμεση λήψη διοικητικών και τεχνικών μέτρων για την ασφαλή πρόσβαση και αποκατάσταση των διαδρομών προς τους Καταρράκτες Νέδας» από τον πρόεδρο της Δ.Κ. Φιγαλείας Αθανάσιο Κοκκίνη προς τις δύο Περιφέρειες και τους αρμόδιες υπηρεσίες, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Κατόπιν των πρόσφατων έντονων καιρικών φαινομένων και της διαρκούς επιβάρυνσης του εδάφους, έχουν διαπιστωθεί εκτεταμένες βλάβες στο οδικό δίκτυο και στα μονοπάτια πρόσβασης από τις δύο διοικητικές πλευρές, ήτοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας και Μεσσηνίας. Ειδικότερα, παρατηρούνται κατολισθητικά φαινόμενα, καθιζήσεις, αποκοπή τμημάτων των διαδρομών και σοβαρή αποσταθεροποίηση του εδάφους, συνθήκες που συνιστούν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των διερχομένων».

Yπογραμμίζοντας δε τη σημασία της Νέδας για τη περιοχή τόνιζε: «Δεδομένου ότι οι Καταρράκτες της Νέδας αποτελούν σημείο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, υψηλής επισκεψιμότητας, με ουσιώδη συμβολή στην τοπική οικονομία, η περαιτέρω καθυστέρηση αντιμετώπισης του ζητήματος ενδέχεται να επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη τόσο στην ασφάλεια των επισκεπτών όσο και στην τουριστική εικόνα της ευρύτερης περιοχής».

Από την πλευρά του ο πρώην πρόεδρος της ΤΚ Πλατανίων Παναγιώτης Καραγιάννης μιλώντας στην «Ε» για τα ζητήματα της Νέδας σημείωσε: « Οι φετινές καιρικές συνθήκες προκάλεσαν προβλήματα στη περιοχή με καθιζήσεις και κατολισθήσεις. Ο δρόμος και το μονοπάτι μέχρι το γεφύρι έχει ανοίξει, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, έχουν απομακρυνθεί τα χώματα, αλλά ο δρόμος χρειάζεται περεταίρω βελτίωση και επισκευή, δεν αρκεί μόνο το καθάρισμα, η Περιφέρεια και ο Δήμος πρέπει να το δουν το ζήτημα, ενώ βελτιώσεις χρειάζεται και το μονοπάτι.

Η Νέδα είναι ένας τόπος που έχει κόσμο και επισκέπτες όλο το χρόνο, αυτή τη περίοδο έχει καθημερινά κόσμο και το καλοκαίρι πολλούς περισσότερους, πρέπει να δοθεί προσοχή στη συντήρηση αλλά και την ανάδειξη και αξιοποίηση της. Έχει δώσει ζωή στη περιοχή μας , υπάρχουν τόσες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται λόγω της επισκεψιμότητας που υπάρχει. Πρέπει να δοθεί έμφαση και προσοχή στη περιοχή με τα απαραίτητα έργα ώστε να διατηρηθεί η επισκεψιμότητα αλλά να υπάρχει και ασφάλεια για τους επισκέπτες».

Αυτό που έχουμε αναφέρει και άλλες φορές είναι ότι απαιτείται ένας συνολικός σχεδιασμός ανάδειξης της Νέδας ως προορισμού ήπιου τουρισμού με σεβασμό στο οικοσύστημα και την ιδιαίτερη φυσική της ταυτότητα. Η Νέδα δεν είναι απλώς ένα ακόμη φυσικό αξιοθέατο. Είναι ένα σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή αλλά και για τη Πελοπόννησο γενικότερα, ένας τόπος με ιδιαίτερη περιβαλλοντική και τουριστική αξία, που χρειάζεται φροντίδα, προστασία και σωστή προβολή. Πλέον δεν είναι απλώς επιλογή επίσκεψης για όσους βρίσκονται στη περιοχή, αλλά πολύς κόσμος έρχεται κάθε χρόνο στη περιοχή, γιατί υπάρχει η Νέδα. Ενώ μην ξεχνάμε ότι τη σημερινή εποχή ο τουρισμός στη φύση με εξορμήσεις και πεζοπορίες κερδίζει συνεχώς έδαφος τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας, θα πρέπει λοιπόν να δοθεί η ανάλογη βαρύτητα και προσοχή.