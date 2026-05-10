Καλαμάτα: Άρωμα λουλουδιών και αισιοδοξίας στα εγκαίνια της Ανθοκομικής - Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων (βίντεο+φωτο)

Με επιτυχία και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου τα εγκαίνια της 13ης Ανθοκομικής Έκθεσης Καλαμάτας, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη ενός θεσμού που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την πόλη και τους επισκέπτες της.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, υπό τις μελωδίες συνόλων εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, σε μια ατμόσφαιρα γιορτινή και ιδιαίτερα ζεστή. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο δήμαρχος απένειμε τιμητική πλακέτα στον Νίκο Κισκήρα, αναγνωρίζοντας την πολυετή εθελοντική του προσφορά στο Πάρκο.

Στα εγκαίνια μίλησαν ακόμη οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, καθώς και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας.

Ο Γιάννης Μπάκας αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της φετινής διοργάνωσης, τονίζοντας τη νέα θεματική ενότητα «Λουλούδια και Πατούσες», η οποία στέλνει, όπως είπε, ένα μήνυμα αγάπης, φροντίδας και αρμονικής συνύπαρξης με τους τετράποδους φίλους μας.

Από την πλευρά του, ο Μίλτος Χρυσομάλλης χαρακτήρισε την Ανθοκομική μια σημαντική παράδοση της πόλης, που κάθε χρόνο προσελκύει επισκέπτες, συνδυάζοντας χρώματα, αρώματα και αισιοδοξία. Παράλληλα, στάθηκε στην αρμονία της Καλαμάτας, ανάμεσα στο βουνό και τη θάλασσα, αλλά και στην παράδοση και την εξέλιξη, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συνύπαρξη της Ανθοκομικής Έκθεσης με το Φεστιβάλ Ρομποτικής που διεξαγόταν ταυτόχρονα στην κεντρική πλατεία.

Ο Περικλής Μαντάς έκανε λόγο για μια όαση για την πόλη σχετικά με το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, το οποίο προσφέρει διέξοδο ψυχαγωγίας και αναψυχής σε μικρούς και μεγάλους, σε έναν χώρο που, όπως σημείωσε, σπανίζει πλέον στις μεγάλες πόλεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία στήριξης των επαγγελματιών που συμμετέχουν στην έκθεση, αλλά και στον καθοριστικό ρόλο των εθελοντών.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος υπογράμμισε πως η Καλαμάτα δίνει προτεραιότητα στο περιβάλλον και στους δημόσιους χώρους, επισημαίνοντας ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για τη διατήρηση του Πάρκου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο Δήμος προετοιμάζει μελέτη – πρόταση προκειμένου να διεκδικήσει χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για περαιτέρω παρεμβάσεις στον χώρο. Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες να επισκεφθούν την έκθεση, να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και να πραγματοποιήσουν αγορές σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.



Η φετινή Ανθοκομική Έκθεση, με θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά, δίνει και φέτος τη δυνατότητα στο κοινό να θαυμάσει και να προμηθευτεί ανθόφυτα, θάμνους, δέντρα, εργαλεία και εφόδια κήπου, ενώ παράλληλα προσφέρει ενημέρωση από ειδικούς, εκπαιδευτικά προγράμματα και πλήθος καλλιτεχνικών δράσεων. Στην έκθεση συμμετέχουν φυτωριούχοι και παραγωγοί ανθοκομικών και λαχανοκομικών ειδών.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργικές δράσεις για παιδιά και οικογένειες, εργαστήρι θεάτρου σκιών από τον Θίασο Σκιών Δημητρακόπουλου, δράσεις από το Κολέγιο Παιχνιδούπολη, καθώς και συναυλία παραδοσιακής μουσικής από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας».

Ειδικότερα, η αυλαία των εκδηλώσεων ανοίγει το πρωί, από τις 11:00 έως τις 12:00, με τη δημιουργική δράση «Κάθε μητέρα μια αγκαλιά», που διοργανώνεται από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο του Δήμου και είναι αφιερωμένη στη Γιορτή της Μητέρας, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε βιωματικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Το απόγευμα, στις 18:00, η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας παρουσιάζει το εργαστήρι χαρτοκοπτικής φιγούρας θεάτρου Σκιών «Ο Μορφονιός στην Ανθοκομική!», από τον Θίασο Σκιών Δημητρακόπουλου. Η δράση θα φιλοξενηθεί στο βαγόνι του Πάρκου και απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, συνδυάζοντας τη δημιουργία με τη γνωριμία με την τέχνη του θεάτρου σκιών.

Την ίδια ώρα, από τις 18:00 έως τις 20:00, το Κολέγιο Παιχνιδούπολη διοργανώνει στο χώρο του πατινάζ έκθεση και παρουσίαση φυτολογίου με θέμα «Φυτά – Υπερήρωες». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατασκευές, αφήγηση παραμυθιού, παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού, καθώς και μπουφέ και δράσεις από το νηπιαγωγείο της Παιχνιδούπολης, δημιουργώντας ένα διαδραστικό περιβάλλον για παιδιά και οικογένειες.

Η βραδιά ολοκληρώνεται μουσικά στις 20:30, με συναυλία από το σύνολο παραδοσιακής μουσικής του Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας». Η εκδήλωση θα διαρκέσει έως τις 21:30 και αναμένεται να χαρίσει στο κοινό ένα μουσικό ταξίδι μέσα από αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες.

Η Ανθοκομική Έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 17 Μαΐου.