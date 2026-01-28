Η Μεσσηνία κερδίζει το στοίχημα του πολιτιστικού τουρισμού - Ανοδική πορεία σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

Με σταθερά αυξητική πορεία και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό ολοκληρώθηκε το 2025 για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Μεσσηνίας, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία επισκεψιμότητας της τελευταίας δεκαετίας που παρουσίασε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Όπως τονίζεται, χιλιάδες επισκέπτες όλων των ηλικιών επέλεξαν να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, ενισχύοντας όχι μόνο την προβολή των μνημείων, αλλά και την εκπαιδευτική δραστηριότητα, τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις, καθώς και την τοπική οικονομία. Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφεται στους μεγάλους και εμβληματικούς χώρους, όπως η Αρχαία Μεσσήνη και το Κάστρο Μεθώνης, που διατηρούν διαχρονικά υψηλά επίπεδα επισκεψιμότητας. Παράλληλα, ανοδικές τάσεις σημειώνονται και σε μικρότερους αρχαιολογικούς χώρους, γεγονός που καταδεικνύει τη συνολική ενίσχυση του πολιτιστικού αποτυπώματος της Μεσσηνίας στον εγχώριο και διεθνή τουριστικό χάρτη.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, όπου παρατηρήθηκε εντυπωσιακή αύξηση επισκεπτών κατά τους μήνες Φεβρουάριο έως Απρίλιο του 2025. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την άνοδο διαδραμάτισε η περιοδική έκθεση «Πρίγκιπες της Πύλου», η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον κοινού από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ποιοτικών, διεθνών συνεργασιών στον χώρο του πολιτισμού. Η επιτυχία της έκθεσης αποτυπώθηκε και στη διεθνή της πορεία, καθώς παρουσιάστηκε στο Μουσείο Getty στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Ιούνιο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά και εγκωμιαστικά σχόλια τόσο από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης όσο και από τις χιλιάδες επισκεπτών που την παρακολούθησαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του διαγράμματος, η επισκεψιμότητα στους βασικούς αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Μεσσηνίας εμφανίζει μακροπρόθεσμα σταθερότητα και σαφή ανοδική τάση, με μοναδική εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας.

Ενδεικτικά, στην Αρχαία Μεσσήνη η επισκεψιμότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα την τελευταία δεκαετία, καθώς από 68.274 επισκέπτες το 2015 ανήλθε σε 69.901 το 2025, παρά την απότομη πτώση του 2020, όταν οι επισκέπτες περιορίστηκαν στους 20.279.

Αντίστοιχα, στο Κάστρο Μεθώνης καταγράφεται έντονη δυναμική αύξηση, με τους επισκέπτες να ανεβαίνουν από 27.000 το 2015 σε 71.011 το 2025, έχοντας σημειώσει ιστορικό υψηλό το 2023 με 76.763 επισκέπτες.

Σημαντική άνοδο παρουσιάζει και το Νιόκαστρο Ναυαρίνου, το φρούριο ουσιαστικά της Πύλου, το οποίο από 21.832 επισκέπτες το 2015 έφτασε στους 38.047 το 2025, παρά τη μείωση στους 16.297 επισκέπτες το 2020, ενώ το Ανάκτορο του Νέστορα από 12.000 έφτασε τους 30.018.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη στο Οχυρό Τρουπάκηδων – Μούρτζινων στην Παλαιά Καρδαμύλη, όπου η επισκεψιμότητα σχεδόν τετραπλασιάστηκε, από 3.500 επισκέπτες το 2015 σε 13.331 το 2025, αποτυπώνοντας τη σταδιακή ανάδειξη μικρότερων αλλά σημαντικών μνημείων.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας στην Καλαμάτα οι επισκέπτες αυξήθηκαν από 11.000 το 2018 σε 29.050 το 2025, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τη φιλοξενία σημαντικών περιοδικών εκθέσεων και επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο των μουσείων στη συνολική πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Τέλος, το Κάστρο Καλαμάτας από 7.000 επισκέπτες το 2018 έφτασε πέρυσι τους 18.249.

Δείτε αναλυτικά το σχεδιάγραμμα: